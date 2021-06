RECENZE: Svobodné, nebo pohodlné? Jak žít v oscarové Zemi nomádů

Nenápadná přitažlivost Země nomádů tkví v její obyčejnosti. Scenáristka a režisérka Chloé Zhao nepředvádí nic závratného ani převratného, zážitek však vytváří ze spojení životní vyrovnanosti s věčným objevitelstvím.

Ovdovělá šedesátnice ze zkrachovalého města něco vyhodí, něco prodá, zbytek sbalí a vyrazí napříč Amerikou v dodávce, v níž na kuchyňské úpravy domácí kutilky mrká lampička se Santou Clausem. Když dojde oblečení, zastaví u veřejné prádelny; když dojdou peníze, najde si dočasnou práci. Odmítá statut bezdomovce i charitu: „Potřebuju práci, mám ji ráda.“

Podobné poutníky také potkává. Od parkoviště k parkovišti, od osudu k osudu vede linka road movie blízké spíše dokumentárnímu svědectví o komunitě, jež u ohně v karavanovém městečku zažívá v podstatě skupinovou terapii sdílením.

Někdo umírá na rakovinu, někdo oplakává syna; jsou tady oběti krize, pamětníci beatniků, ale i mladí novodobí hippies. Zkrátka všichni, kdo na cestě hledají svobodu – nebo útěk před osamělostí.

Sled tváří a příběhů prokládají překrásné obrazy krajiny od mrazivých scenérií po sekvoje či dětsky hravé situace, kdy si dychtiví výletníci dopřávají, co za spořádaný život nestihli. Výmluvně je charakterizují dojemné suvenýry, jež s sebou vozí.

Jsou vesměs nezahořklí, pospolití, vstřícní, přívětiví a smíření, což člověku dělá dobře – stejně jako fakt, že se tu nepracuje s umělým líčením, trikovými ozdobami ani s kvótami politické korektnosti.

Zní to až pohádkově, ovšem bez kýčovitosti, proti níž buduje neprostupnou hráz právě McDormandová, přirozeně důstojná, ať trpí na improvizované toaletě, či se koupe nahá. Vyzařuje střízlivou cudnost, což se týká i náznaku pozdní romance, ale hlavně umí naslouchat jiným; v hereččině pohledu se zračí zásoby empatie na celé roky.

Země nomádů Režie a scénář Chloé Zhaová, hrají Frances McDormandová, David Strathairn, Swankie, Bob Wells Hodnocení­: 70 %

Přitom autorka umí i svou hrdinku zpochybnit; když se octne v úzkých, je tu sestra, která vypomůže, přestože si za to vyslechne kritiku svého stylu života. Což Zemi nomádů sympaticky odlišuje od jiných sociálních dramat.

Její postavy se rozhodly žít jinak: nic nemusejí, jen to, co chtějí a co k přežití potřebují. Zdá se to být osvobozující, avšak oscarový vítěz ponechává i výklad, že přes všechny trampoty je útěk od závazků sobecky pohodlný.