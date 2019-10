RECENZE: Hipíci versus zombíci. Druhý Zombieland je Amerika v kostce

Bez obalu, je to naprostá ptákovina stejně jako první Zombieland, který „dvojka“ pouze obměňuje ve stylu romantické road movie.

Ale na druhé straně zabíjení času ani zombíků se tu nebere vážně, což s Ránou jistoty může smířit i náhodného diváka.

Ostatně slintající příšerky, jakkoli se rozrostly o dokonalejší typy včetně terminátorského, tvoří pouze záminku k jízdě „posteukalyptickým“ světem, jak jej komolí mladá posila, plavá naivka v podání Zoey Deutchové.

Veškerý půvab jinak prostoduché pouti totiž tvoří milé popkulturní odkazy, ať hrdinové ve vylidněném Bílém domě podepisují prezidentskou milost, čtou si komiks Živí mrtví, nebo si zkoušejí muzeální boty Elvise Presleyho.

Zombieland: Rána jistoty USA, 2019, 97 min Režie: Ruben Fleischer Scénář: Rhett Reese, Paul Wernick, Dave Callaham Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Zoey Deutch, Rosario Dawson, Bill Murray, Avan Jogia, Dan Aykroyd, Ian Gregg, Thomas Middleditch, Luke Wilson, Rachel Luttrell, Julia Vasi Hodnocení­: 50 %

A když si Harrelson hity krále popu dokonce zazpívá, přidá historce na šťávě podobně jako parodický obraz pacifistického společenství veganů s kytarami a bubínky. Hippie versus zombie, to je Amerika v kostce.

Současně však věčné odkazování a komentování posouvá podívanou k estrádnímu pásmu, z něhož by se dala vypustit libovolná pasáž, aniž by to vadilo. Deset minut se žvaní, pět minut bojuje a znovu totéž ve smyčce, jež může klidně vést až k Zombielandu 3.