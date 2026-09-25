RECENZE: I kdyby dalšího Oscara nevyhrál, patří český film Volklore na trůn sezony
Díky ceně se Volklore navíc může rovnou přihlásit do krátkometrážní kategorie „dospělých“ Oscarů, ale i kdyby ji nevyhrál, už teď by se dal korunovat za krále české sezony, byť je zatím k vidění jenom na platformě DAFilms.
Kdyby snad někoho zrazovalo, že mezinárodní soutěž školních prací opanoval v sekci alternativy a experimentu, nechť hodí nedůvěru za hlavu a naplno se oddá smršti, během níž sotva stačí postřehnout všechny vtipné detaily, počínaje parodiemi reklam a konče žonglováním s jazykem.
Ostatně i název snímku vychází z jazykové hříčky a smělý tah založený na přenosu folklorních tradic do světa současných influencerů dociluje až rozkošnicky potrhlých spojení češtiny, respektive nářečních prvků, s generační angličtinou sociálních sítí.
Internetová průvodkyně módními trendy čtyř ročních období, kterou se všemi gesty typické youtuberky skvostně vystihla živelná Monina Nevrlá, tak ve svém marketinkovém monologu dospěje třeba k výrazům „very dožínky like“ nebo „tož now“.
Bláznivé tempo, které vedle protagonistky zahrne všehochuť výrazových prostředků od počítačových monitorů po animaci, rozesmátého diváka vyloženě zahltí. Kromě sdělení „Já v zimě spím jak sviňa“ zaregistruje módní přehlídku odvozenou od lidových krojů, zjistí, co si vezme na Met Gala „špica děvčica“, či vyslechne kouzelný výklad Velikonoc.
Volklore
Česko 2026, 16 min
Režie: Viktorie Štěpánová
Scénář: Viktorie Štěpánová, Hermína Perič
Hrají: Monina Nevrlá
Navíc má režisérka dokonale zmapovanou metodiku uměle lyrizovaných reklam na produkty, jež se zaklínají spojením s čistou přírodou, takže když podle jejich šablony doporučí „svatojánský krém“, je to snad ještě větší psina, než když se probírá bizarním šatníkem.
Zvolenou stylizaci si Volklore drží důsledně, byť maličko monotónně až do závěrečných titulků, kdy si člověk uvědomí, že tolik radosti mu žádný jiný český film už dlouho neudělal. A přitom, což skoro hraničí se zázrakem, nejde o bezuzdné řádění bez sdělení; právě naopak.
Tipy z televizního programu
Recenze: Na tělo 65 %, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 40 %, Seznamka 15 %, Pařba na třetí 45 %, Po čem muži touží 2 35 %, After: Polibek 40 %, Star Trek: Do neznáma 60 %, John Wick 3 60 %, Vetřelec: Covenant 60 %, První člověk 75 %, Únos vlaku 1 2 3 50 %, Náhradníci 50 %, Disturbia 50 %, Štace Miloně Čepelky 65 %
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