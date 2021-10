RECENZE: Vlk a lev je aktivistická pohádka. Ale zato bez triků

Od předešlého snímku Mia a bílý lev k novince Vlk a lev to vypadá, že si režisér Gilles de Maistre a scenáristka Prune de Maistre zavedli hezkou rodinnou živnost. Popravdě filmař by potřeboval lepší autorku, ale proč by si dělal násilí, jestliže zvětralý souboj hodných milovníků zvířat s padouchy tvoří jenom obal vděčné podstaty – skutečných šelem.



Paradoxně digitální nápodoby živočichů už jsou až příliš dokonalé, takže divák odpustí výchovně sentimentální tklivost, pokud náhradou dostane zvířata skutečná. Jejich přirozenosti dosáhly oba filmy stejnou metodou, prostě nechaly hrdiny odmala vyrůstat společně.

Ano, pak k nim přilepili hromadu dojímání, ekologie, aktivismu, nyní též osvětové role vážné hudby plus výpadů vůči cirkusové drezúře. Ale co jsou veškerá laciná klišé proti pohledu na dvě šelmí mláďata, která nemotorně šplhají po schodech, aby mohla zaujmout místo v posteli své oddané lidské zachránkyně; konečně zase jednou bez triků.



Některé záběry musí ocenit i skeptický dospělý: když se lapená vlčice zbavuje sítě, když lvíče padá dívce do náruče s mezipřistáním v ptačím hnízdě, když si hrají ve sněhu nebo když si již odrostlí „bráškové“ navzájem pomáhají při dramatickém útěku ze zajetí, kde skončili poté, co jejich majitelka musela do nemocnice.

Finále s nezbytnou policejní štvanicí pak využije pohledný efekt tajné chodby v dutém stromu i napínavé dilema, jestli lev v nouzi přemůže svou nechuť k plavání.

Bohužel střední část, kde osud zvířat řeší lidé, se mění v tuctovou až naivní agitku. Surový krotitel tu stojí proti vlastnímu citlivému synkovi, jenž se lvem sdílí lásku k Mozartovi, a humor zase marně potí vědec zaměřený na sněžné vlky, který až díky půvabné hrdince zjišťuje, jak málo o nich (a o ní) vlastně ví.



Vlk a lev: Nečekané přátelství Režie Gilles de Maistre, scénář Prune de Maistre, hrají Graham Greene, Molly Kunzová, Charlie Carrick, Evan Buliung Hodnocení­: 55 %

Závěrečné charitativní projevy naštěstí překlene faktický dovětek, že vlk a lev z filmu spolu dál žijí i ve skutečnosti. Což na druhé straně ukládá rodičům nesnadnou povinnost, jak vysvětlit rozněžnělým potomkům, že ne každý má k dispozici pro chov šelem soukromý ostrov v romantické kanadské divočině.

Ano, napohled pěkná a nesporně pracná podívaná. Ale když už si takovou práci dali, mohli ji opentlit chytřejším příběhem, nikoli pohádkou o talentované klavíristce, která raději než s losangeleskými symfoniky hraje svým zvířátkům v zálesácké chaloupce po dědečkovi.