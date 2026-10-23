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RECENZE: Metalovou romanci Vlci dělí od banality jen hudební mikrosvět

Mirka Spáčilová
  16:00

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Z filmu Vlci | foto: Film Europe

V rámci festivalu německy mluvících děl Das Filmfest vstupují do kin švýcarští Vlci, které jako svůj celovečerní debut natočil Jonas Ulrich. Sleduje v nich mladou učitelku v mateřské škole, která si odmítá přiznat, že se její přítel z metalové kapely zapletl s neonacisty.

Režisér ve Vlcích zúročil vlastní zkušenosti z metalového undergroundu, takže kresba prostředí, zákulisí, putování po obskurních sálech a pitky v zastrčených hotýlcích dostávají příchuť autentického záznamu.

Zato hrdinka, pro niž se role stala celovečerním debutem Selmy Koppové, působí dost tuctově. Zase jedna mladá žena, která osaměle běhá po lese se sluchátky, s rozpadlou rodinou se příliš nestýká a nejraději jezdí na koncerty bratrancovy kapely, zvláště od té doby, co mají nového zpěváka.

Jeho představitel Bartosz Bielenia má vskutku něco do sebe, ostatně sílu osobnosti prokázal už ve filmu Corpus Christi, byť způsob jeho zpěvu ve Vlcích asi vyznavače melodických kantilén vyděsí. Na každý pád dívku natolik okouzlí, že se kapele vnutí s nabídkou propagace a zpěváka doslova svede.

Z filmu Vlci
Z filmu Vlci
Bartosz Bielenia ve filmu Vlci
Z filmu Vlci
4 fotografie

Muzikantská Liduška okresního formátu tak provází svůj idol s pubertální posedlostí od štace ke štaci a muzika už začíná být otravně monotónní. Pak se ale objeví první varovné náznaky: reakce na sociálních sítích na video, které zachycuje zpěvákovo provokativní tetování v duchu nacistických symbolů.

Dívka by mu ráda věřila, že „to se přežene“, ale opak je pravdou. Ze školky musí odejít, kapela se rozpadá a když v extázi na jednom z koncertů dojde i na hajlování a bitku, dvojice utíká do mladíkovy komunity. Oslavu slunovratu u hořící vatry tam provázejí masky, pochodně, nášivky, zbraně a vzývání pohanského boha Wotana.

Vlci

50 %

Režie a scénář Jonas Ulrich, hrají Selma Koppová, Bartosz Bielenia, Fabian Künzli

Popravdě jde o nepříliš objevnou variaci na téma „jak se zaslepená naivka zakoukala do nesprávného muže“, v případě Vlků do člověka, který se hájí argumentem, že církev zabila více lidí než Osvětim. I její prozření má vcelku očekávanou motivaci.

Nicméně kontrast ticha zasněžené krajiny s vypjatou náladou davu na blackmetalových koncertech docela účinkuje a netečnost učitelek, které zírají více do mobilů než na svěřené děti, je svým způsobem varovnější než lehce plakátová ukázka neonacismu.

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