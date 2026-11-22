V případě filmu Villeneuve: Zrození šampióna, který natočil Yan Lanouette Turgeon a kde vítěze šesti závodů formule 1 ztvárnil Rémi Goulet, tvoří pozadí frankofonní Kanada, odkud hrdina pocházel. Ale jinak se nabízí konvenční model životopisu, rámovaný prostřihy z klíčového závodu, díky kterému získal post v týmu Ferrari, zpátky do různých etap minulosti.
RECENZE: Zase cesta za snem. Do otáček jde Villeneuve: Zrození šampióna
Kinobox77,2%
Tipy z televizního programu
Recenze: Tučňáci z Madagaskaru 65 %, Muzzikanti 25 %, V dobrém i zlém 55 %, Fakjů pane učiteli 3 35 %, Noční běžec 50 %, Pán prstenů: Návrat krále 80 %, Nevědomí 65 %, Transformers 3 50 %, Gran Torino 80 %, Venom 40 %, Otec 65 %, Velká svatba 50 %, Milost 75 %, Hec 60 %, Duna: Část druhá 90 %, Akta X: Chci uvěřit 60 %, Motorkáři 60 %, 80 rozlícených novinářů 50 %
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