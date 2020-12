RECENZE: Komedie radí, jak vytrhnout velrybě vánoční stoličku

Zápletka totiž vychází z principu domácí trvalky Jak vytrhnout velrybě stoličku, pouze v opačném gardu – tady dcera shání partnerku pro ovdovělého tatínka – a ve věku sociálních sítí, takže na rozdíl od osobních eskapád Tomáše Holého coby lovce tatínků využívá internetové seznamky.



Vesměs reprízová nabídka vděčného vánočního žánru však dělá vzácnost z každé novinky. Vánoční rande mého táty je ještě neokoukané, neboť světovou premiéru mělo v listopadu, a zosobňuje bezpečný, protože odhadnutelný a neškodný kýč, navíc podpořený obsazením. Otce hraje Jeremy Piven, nositel Zlatého glóbu za Vincentův svět, dceru Olivia Mai Barrettová, již proslavil seriál Alex & spol.



Ale hlavně v druhém plánu ze sladkobolné historky tryská vše, co letos za pandemických omezení tolik postrádáme, totiž přirozená pospolitost adventního času plného světel, písní a lidí. Popravdě tolik společenských akcí, kolik jich stíhají hrdinové, by ve skutečnosti člověk nezvládl ani po vakcinaci. Dokonce se zasteskne i po věrně příšerné rodinné sešlosti plné snobů, kteří vedou konverzaci „To je hrozné, co se děje v Sýrii, viďte?“

Tady se hlásí druhý bod pro snesitelnost jinak prostředního snímku: občasný závan anglického humoru. Ať pubertální dívka okázale trpí u tradičních Rolniček nebo s kamarádkou řeší první lásku: „Bez sexu neotěhotníš. – To řekni Panně Marii.“, či když otec zjišťující u dávné přítelkyně, čím se projevy šestnáctileté rebelky dají léčit, dostane suchou odpověď: „Menopauzou.“

Jinak Vánoční rande mého táty obsahuje veškeré přísady sváteční nálady konce roku, tedy sbory, koledy a tesknou melancholii, zde podpořenou relativně nedávnou ztrátou. Po zemřelé manželce, potažmo matce smutní stejně hluboce oba, ale každý zvlášť. A mají-li k sobě otec s dcerou opět najít cestu, musí je scenáristický tandem Brian Marchetti–Jack Marchetti prohnat povinnou dávkou trapasů, nedorozumění, hádek, smíření a slz.

Režisér Mick Davis se nikterak nesnaží oslnit, soustřeďuje se na milé situační detaily, kdy studentka s pomocí spolužačky zkouší nic netušícího otce patřičně vymódit a následně vmanévrovat do zdánlivě nahodilých schůzek se svými potenciálními macechami.



Vánoční rande mého táty Režie Mick David, hrají Jeremy Piven, Olivia Mai Barrettová, Anna Waltonová, Nathalie Coxová Hodnocení­: 50 %

Jenže vyložené výbuchy smíchu se nekonají, spíše jenom letmá pousmání, jako při tatínkově nečekaném setkání s dceřiným nápadníkem. Bohužel vyústění se nabízí až příliš brzy a dojímání se doluje až příliš usilovně. Paradoxně tak britská produkce v britských kulisách jako by snaživě napodobovala tóninu blízkou spíše Hollywoodu.

Na druhé straně však platí, že Vánoční rande mého táty je pořád lepší než valná většina českých romantických komedií z poslední doby. Byť je to dosti chabá útěcha, jelikož horší už snad ani být nemůže.