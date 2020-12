RECENZE: Vánoční pohádky plnily společenskou objednávku silných žen

Zadruhé,v postfederálním srovnání se české novinky stále přiklánějí k nadsázce a stylizaci, kdežto slovenské k akci a přírodní lyrice; oběma však schází klasická líbeznost.



A zatřetí, celosvětový diktát politické korektnosti ohledně posílení ženského prvku se promítl i do letošních pohádkových přírůstků původní televizní tvorby. Všem třem vévodily hrdinky, ve dvou z nich na straně dobra i zla, přičemž muži spíše jen obdivně přihlíželi, než se odhodlali k zásahu do dívčích válek.

Loupežnická balada 40%

Tradice pohádek ve znakové řeči, k nimž neslyšící dostanou ještě titulky a slyšící dabing, si vybrala poněkud slabší rok. Jednak zápletka historky o dobročinné vůdkyni loupežníků a jejím znovunalezeném potomkovi silně připomínala Lotranda a Zubejdu, jednak se odehrávala převážně prostřednictvím konverzace, takže ubylo hravých situací. Nicméně jistý naivistický půvab zůstal zachován.

O vánoční hvězdě 60%

Štědrovečerní premiéra se stala jasnou královnou letošních Vánoc díky neotřelému námětu zasazenému do spolehlivé zimní krajiny, herecké rozvernosti představitelů nebeských bytostí, jimž vévodili Tereza Ramba a Ondřej Sokol, a paradoxně nepřímo také díky pandemii. Tuzemská postprodukční společnost UPP, která běžně pracuje pro Hollywood, totiž našla volné kapacity a mohla tudíž na trikové stránce domácího projektu předvést, jak se dá podmanivě čarovat s noční oblohou včetně jízdy Velkého vozu, aniž by měl divák pocit levných televizních metod. Škoda jen, že přirozenou čistotu příběhu v druhé půli rozleptala nastavovaná kaše v podobě kouzel s dočasnou účinností – to jest do doby, než se naplní předepsaná délka pohádky.

O léčivé vodě 50%

Ze Slovenska dorazila po všech stránkách prostřední ukázka každoroční koprodukce obou veřejnoprávních stanic. Efekty vodní říše ani šerm, jízda na koni, boj s rozbouřenými vlnami či dokonce výbuchy nedokázaly vykoupit průhlednost modelového útvaru, jenž budoucí sestavu ústředních dvojic prozradil hned na počátku a pak už je pouze vedl do očekávaného finále spoustou otřepaného balastu včetně karikovaných vedlejších postaviček. Přírodní scenérie naštěstí uhrály alespoň průměrnou známku a královský systém bezplatné zdravotní péče lze s notnou dávkou dobré vůle považovat za symbol současné covidové reality.

Hlavním zázrakem všech letošních pohádek nicméně zůstává fakt, že se je vůbec podařilo přes věčná pandemická omezení včas natočit.