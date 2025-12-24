Režisér Ivo Macharáček, tvůrce filmové série Tajemství staré bambitky, se k pilíři televizních Vánoc propracoval přes dvě sváteční pohádky pro neslyšící z minulých let. Scenáristu Tomáše Syrovátku potkal u seriálu Helena a na kameru Davida Ployhara právem spoléhá každý, kdo potřebuje takříkajíc odlepit příběh od země.
RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem
Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...
RECENZE: Nejen pro neslyšící. Pohádka Ke všem čertům se příjemně liší od tradice
S klasikou se dá hrát, ukázala na Štědrý den novinka Ke všem čertům. Ač vzešla z pohádek Boženy Němcové, upravila si je jinak než S čerty nejsou žerty a při všech limitech příběhu (nejen) pro...
Cítím vítr ve vousech, přeje Lábus v jedné z nejpůvabnějších novinek letošních Vánoc
Trvá pouhé tři minuty, ale patří k nejpůvabnějším novinkám letošních Vánoc. Na animovaný příběh Sváteční přání: Nejkrásnější Vánoce, který se v kinech hraje jako předfilm a je k vidění na Disney+,...
S tebou mě baví svět, Sám doma 2 i nová pohádka: TV program na 25. prosince
Televizní p program na 1. svátek vánoční, čtvrtek 25. prosince 2025, je jako stvořen pro ty, kteří si po svátečním shonu rádi odpočinou u televize. Dárky jsou rozbaleny, kapr sněden bez zapíchnuté...
Co by to bylo za Vánoce britského komediálního rodinného stříbra jménem Láska nebeská. Ne jeden romantický film, ale dobrých deset v jednom, skvostně obsazených, krásně napsaných s nakažlivě...
Záhada, co není záhadou a Hes v nebezpečí. Jak se natáčela nová vánoční pohádka
Na tomhle zámku straší. Ale psst, je to jenom jako. Nebo snad ne? Ve štědrovečerní pohádce Záhada strašidelného zámku budou vynalézavá princezna Elvíra a nebojácný princ Armin čelit záhadným silám.
Pásli ovce v Alaši. Svatým Mikulášem zněly upravené koledy Varhana Orchestroviče
Dirigent a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer se ke svému 33. vánočnímu koncertu vrátil do barokního kostela sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí, kde se tradice potkala s nápadem. S...
Jak vypadají televizní Vánoce ve světě? Velká soutěžní show i klasika Sám doma
Zatímco z tuzemského svátečního televizního programu by asi kdekdo mohl složit maturitní zkoušku i uprostřed noci, o zahraničních programových tradicích se toho zase tolik neví. Snad s výjimkou...
Jaký bude TV program na Štědrý den? Kde sledovat Kevina, Pelíšky či Anděla Páně
Televizní program na Štědrý den 24. prosince 2025 je plný pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Představte si to: venku se setmělo, stromeček září, z krbu sálá teplo a pod ním už netrpělivě...