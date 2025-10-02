RECENZE: Český horor Uzel zla nabízí všechna klišé žánru, bát se však nebudete

Z natáčení filmu Uzel zla | foto: CinemArt

Mirka Spáčilová
  14:00
Běžný divák novinky kin Uzel zla má to štěstí, že skutečného zla, totiž natřikrát předčítaného sáhodlouhého seznamu partnerů projektu na slavnostní premiéře, zůstane ušetřen. Ale byť jde o horor, bát se bude spíše noční cestou z kina.

Režisér Jan Haluza zjevně tíhne k žánrům. Vedle seriálů už si zkusil akční hříčku, komedie a teď tedy horor, jehož scénář napsal s představitelem jedné z rolí Jakubem Volákem.

Nic proti tomu, naopak: Dobře zvládnutý žánr je u nás vzácnější než zadumaná hra na vysoké umění. Jenže nestačí pouze do detailu okoukat zavedené postupy. Základ stále tvoří příběh, který se ovšem v případě Uzlu zla pohybuje na hranici studentského žánrového cvičení a nechtěné parodie, respektive někde mezi láskyplnou poctou braku a brakem samotným.

Z nepříliš vynalézavých charakteristik protagonistů se herecky vymykají pouze Petr Uhlík coby provokativní představitel „generace Z“ a pánbíčkářská dáma v podání Valérie Zawadské.

