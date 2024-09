RECENZE: Dvě děti na útěku sleduje až na Balkán snímek Už tě nemám rád

Dva vyděděnci připomenou vrstevníky z amerického filmu Až vyjde měsíc, kde podobná dvojice uprchne do divočiny. Zatímco Wes Anderson volí žánr něžně bizarní komedie, režisér a scenárista Zdeněk Jiráský svým hrdinům přiděluje drama s prvky road movie.

Chlapec je posedlý natáčením na mobil, avšak zaměřuje se na temná sociální témata: periferii, továrnu, kde s maminkou obědvá z krabic, skládku, bezdomovce, sousedovu exekuci. Před šikanou spolužáků, kteří ho považují za podivína, ho zachrání dívka – stejně osamělá, ač z opačné společenské vrstvy.

Zatímco on nevraží na matčina nápadníka, který narušuje jejich skromnou idylu, ona trpí snobskými manýry svých rodičů, kteří si zakládají na vážné hudbě, luxusních restauracích a vlivných přátelích; její vzdor symbolizuje vyzývavá rtěnka.

Marnost, kterou Jiráský své hrdiny obklopuje, sahá až na hranici schválnosti. Jejich toulky vedou pouze mezi rezavými barely, rourami, šrotem a industriální krajinou.

Navíc prolog zabírá téměř polovinu filmu, než padne klíčové: „Utečeme spolu“ – on si sbalí plyšáka a mobil, ona kartu do bankomatu a nasednou do vlaku, který jede co nejdál

Příchuť zábavného dobrodružství se zpackanou hrou na únos postupně vyprchává. I v balkánských poměrech unikají téměř zázračně; taxikář a policisté zůstávají neteční, ale zima, nepohodlí a docházející peníze ukončují romantiku.

Už tě nemám rád 55 % Režie a scénář Zdeněk Jiráský, hrají Daniel Zeman, Maisha Romera Kollmannová Kinobox: 0 %

Stejně jako doma, i na cestě potkávají deštivou beznaděj, zchátralá ghetta a ztracené existence. Film zrazuje jak pravidla road movie, kde putování může trvat nekonečně dlouho, tak volba estetiky ošklivosti, která do své neúprosné smyčky nepustí ani trochu přirozené krásy.

„Je to nespravedlivé, že nejsme dospělí, snažili jsme se oba,“ zazní v závěrečném, na teenagery nečekaně zralém dialogu. Finální scéna pak diváky doslova zasáhne – pokud nějaký přijde do kina, protože česko-slovensko-rumunská koprodukce o dětských strastech není zrovna lákavá.