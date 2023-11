RECENZE: Bratři Mašínové utíkali jako Zátopek, líčí Útěk do Berlína

Z dokumentu Útěk do Berlína - Josef Mašín | foto: CinemArt

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Krátce po hraném snímku Bratři vstupuje do kin dokument na stejné téma. Ozbrojenou cestu odbojové skupiny Ctirada a Josefa Mašínových do svobodného světa popisuje pod názvem Útěk do Berlína včetně výpovědí hlavních aktérů.