RECENZE: Ať vám děda poví o válce, radí Američani dobrovolně bojující na Ukrajině

Někteří si pro jistotu zakrývají tvář, jiní své tetování, ale většina vystupuje otevřeně, aniž by svou totožnost z bezpečnostních důvodů skrývala. Pocházejí z východního pobřeží Spojených států, ale také z Arizony či z Kalifornie; jeden žertuje, že původně znal Ukrajinu pouze z videohry. Naopak Čečenec své angažmá v boji proti Rusku vysvětluje snadno: „Pro nás je to osobní.“
V čem se cizinecká legie, kterou s kamerou provázel scenárista a režisér Volodymyr Tychyj od základního výcviku až po ostré nasazení, liší od běžné vojenské praxe? „Neřveme tu na lidi jako v armádě,“ zazní zásadní rozdíl, nicméně vůbec to neznamená, že by se vojákům během přípravy něco odpouštělo.
Z výrazu neokázalé hrdinství se pomalu stala fráze, avšak tady se vrací ke své přirozené podstatě.