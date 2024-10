RECENZE: Opět mezi nebem a zemí, zcela vážně, se řeší Záhadné případy

Na paranormální jevy by měli čeští tvůrci raději zapomenout. Nudný brak přinesla Vědma, rozpaky budila úporná nadsázka série To se vysvětlí, soudruzi! a teď se Záhadné případy vracejí k plné...

Při sledování kusu Like Lovers Do (Paměti Medúzy) v podání Národního divadla Brno se vkrádá na mysl pochybnost: lze původní text aktivistické feministky Yishai vůbec jakýmkoliv způsobem proměnit...

Jsem fanda Metalliky a týpek v tričku Led Zeppelin, říká zpěvák Lionel Richie

Premium

V červenci roku 2025 přijede do pražské O2 areny koncertovat zpěvák Lionel Richie, a jak napovídá název turné Say Hello To The Hits, představí ty nejznámější písničky. V rozhovoru pro iDNES.cz se...