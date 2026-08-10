RECENZE: Tlapková patrola: Dinosauří film nabízí s dětmi v kině spontánní bonusy
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Stavba celovečerního příběhu hrdinů animovaného seriálu se podobá bondovkám: první zásah se odehraje v prologu, kdy zachraňují pasažéry hořící jachty včetně zábavné pyromanské kočky, načež hlavní úkol je čeká poté, co je bouře zažene na dinosauří ostrov.
Najdou tu jednak nového kamaráda Rexe, psího trosečníka, který o zdejší zvířenu pečuje, jednak přátele i mezi dinosaury, kteří jsou na rozdíl od krvelačných thrillerů pro dospělé vesměs neškodní, dobrosrdeční a také soudržní, jak ukážou v pěkné akční epizodě s brachiosaurem v soutěsce.
Jenom jedna spinosaurka bývá po probuzení drobet mrzutá a malí kompíci, jak děti říkají příslušníkům rodu compsognathus, mají slabost pro psí pochoutky a pro škodolibé kousky, sloužící vesměs k pobavení.
Nechybějí ani okřídlené druhy, které zpestří okouzlující let nad malým rájem s pralesem, vodopády a zatím dřímající sopkou. S podstatou přežití pravěkých tvorů si vědci moc hlavu nelámou, prý zdejší teplá podzemí jim umožnila přečkat dobu ledovou.
Coby nositel výchovného poselství se z tradiční smečky vyděluje nešika Marshall, jenž propadá trudnomyslnosti, než pochopí, že nevadí dělat chyby, ale hlavní je se nevzdávat. Také padouch patří k tradici série, starosta Humdinger se svou kočičí úderkou vyrazí na ostrov pro diamanty.
Tlapková patrola: Dinosauří film
Režie Cal Brunker, v českém znění Jan Maxián, Matěj Havelka, Petra Tišnovská
Kinobox: 65 %
Jeho dobyvatelské metody způsobí skutečně působivou ohnivou hrozbu pro lidi i zvířata, již může odvrátit pouze malověrný outsider. Mimochodem právě jeho finále dokládá, jak děti v hledišti zábavu násobí; když se po pádu nezvedá a zoufalí kamarádi volají „Vstávej“, chlapec v publiku věcně podotkl: „Asi se mu nechce.“
A takových bonusů v podobě spontánních reakcí malých fanoušků nabízí jinak prostinká Tlapková patrola: Dinosauří film daleko víc.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Mumie se vrací 60 %, Zombieland: Rána jistoty 50 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, Svět pod hlavou 65 %, Život 55 %, Pacific Rim: Povstání 40 %, Střídavka 60 %, Prezidentova žena 60 %, Nuda v Brně 70 %, Lítá v tom 40 %, Kousek nebe 70 %, Most! 70 %
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RECENZE: Tlapková patrola: Dinosauří film nabízí s dětmi v kině spontánní bonusy
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