Nejde o první tuzemský projekt, který se vrací k pohanskému bájesloví, například v nedávné pohádce Největší dar se předvedli Radegast a jeho druhové na pozadí valašského folkloru.
Tentokrát se o slovo přihlásí staroslovanští bohové Perun a Černaja, kteří se převtělí do současného manželského páru. O záchranu rodičů a celého světa bojují jejich dvě děti společně s dvojicí svých vrstevníků, sourozenců z dávných dob.
Vnucuje se otázka, jestli by nebylo lepší „ubrat na Potterovi“ a „přidat na Saxaně“.