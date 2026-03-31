RECENZE: I děti digitální éry by měly občas vylézt na strom, ukazuje britská fantasy
Oba snímky mají evropský původ a podobné východisko, jejich malí hrdinové se totiž vydávají z moderního městského prostředí na venkov, kde je čeká dobrodružství, záhady, poznání a samozřejmě veselá zvířata, respektive nadpřirozené bytosti.
Tajemství sýkorek
Francouzské Tajemství sýkorek má originální výtvarnou podobu ploškové animace, založenou na papírových vystřihovánkách. Osobitá stylizace přesně sedí k rodnému městečku archeoložky, kam za ní dcerka přijíždí na prázdniny.
Tajemství sýkorek
Francie 2025 77 min
Režie: Antoine Lanciaux
Scénář: Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon
Hrají: Lucie Léontiadis, Marina Le Guennec, Anton Souverbie-Giorgis, Yannick Jaulin
Najde tady tajemství rodinné minulosti sahající k druhé světové válce, kamaráda pátrajícího po pokladu, podzemní chodby, podivína z lesního karavanu i spoustu němých kamarádů, od obřího psa přes nemocného jezevce až k paličaté huse traktoristce, která nejen děti báječně baví.
Romantiku hradních zřícenin i příjemné napětí nočních výprav podtrhují volba barev, píseň šansoniéra George Brassense a cit pro detail, která vykazuje režisér Antoine Lanciaux. Pouze finálnímu odhalení, o němž ani dospělí nemají tušení, se těžko věří, ale malí diváci logiku neřeší.
Příběhy Kouzelného stromu
Britské Příběhy Kouzelného stromu vznikly podle předlohy Enid Blytonové a nenuceně předvádí, že i děti digitální éry by měly občas vylézt na strom. Když rodina se třemi potomky musí přesídlit na venkov, kde chce táta snílek pěstovat rajčata, znudění školáci bez elektřiny a signálu trpí, než nejmladší objeví fantazijní svět, kam bere i zprvu nedůvěřivé sourozence.
Velkou výhodou snímku je humor, založený na odporu dětí vůči změně. „Venkov? Vám hráblo? Cože, knihy? Stromy? Chodit pěšky? Proč meruňka chutná nezdravě? A proč je v obýváku traktor?“ Takovými výroky častují zejména tatínka, jenž je zkouší trapně rozveselit rodinnou hymnou.
Příběhy Kouzelného stromu
Velká Británie 2026 110 min
Režie: Ben Gregor
Předloha: Enid Blyton (kniha)
Scénář: Simon Farnaby
Hrají: Andrew Garfield, Claire Foy, Rebecca Ferguson, Nonso Anozie, Nicola Coughlan, Jessica Gunning, Billie Gadsdon, Phoenix Laroche, Delilah Bennett-Cardy a další
Kinobox: 69 %
Se vstupem do říše neškodně potrhlých lesních bytostí v čele s vílou, která zmínky o své nadváze odmítá coby „citlivé téma“, se připomene poetika jiných dvou anglických fenoménů, Alenky v říši divů a Medvídka Pú. Pomáhá tu i nápaditá výprava, zejména ve výškových scénách.
Poněkud lacinější podobu má zlo, počínaje snobskou babičkou a konče pohádkovou „fackovací“ učitelkou, a také podnikatelský motiv nese známky naivismu. Nicméně pozitivní nálada, která k tradičnímu poselství o rodinné soudržnosti přidává návod, jak si v dospělosti udržet dětskou mysl otevřenou zázrakům, rozhodně neublíží.
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Lemra líná 40 %, Mission: Impossible - Národ grázlů 65 %, MEG: Monstrum z hlubin 40 %, Casino Royale 90 %, Modrá krev 65 %, Obsluhoval jsem anglického krále 60 %, Vyšehrad Dvje 50 %, Betlémské světlo 50 %, Babygirl 50 %, Matrix Reloaded 60 %, Bratři a sestry 40 %, Vrána 70 %, Konečná 50 %
KVÍZ: Když to srovnám s výletem na Kokořín. Jste odborník na dílo Járy Cimrmana?
Jubilantovi Zdeňku Svěrákovi a samozřejmě také Ladislavu Smoljakovi a vůbec všem, kteří s láskou léta pečovali o odkaz českého génia Járy Cimrmana, vděčíme za mnohé. Výroky z cimrmanovských her a...
To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio
Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....
Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy
Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si...
„Tolik starostí. Rus, Turek a ještě si najdete čas na mě,“ děkoval dojatý Svěrák Pavlovi
Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané...
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...
Paříži, jsem připravená! Celine Dion se i s vážnou nemocí vrací ke koncertování
Zpěvačka Celine Dion oznámila čtyři roky po propuknutí vážné nemoci návrat na koncertní pódia. Podle jejího pondělního vyjádření se cítí dobře a opět se těší na své fanoušky, pro které chystá v...
Na předávání Andělů vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo James Cole
S blížícím se datem konání 35. ročníku Cen Anděl Coca-Cola odhalují pořadatelé kompletní složení letošních vystupujících. Na pódiu pražského Výstaviště se 11. dubna představí Michal Prokop a Framus...
Přepít všechny vampýry! Do Prahy přijede Johnny Depp se svými rockovými kumpány
Americká superskupina Hollywood Vampires, ve které hrají Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper nebo Joe Perry, kytarista kapely Aerosmith dorazí 6. září 2026 do pražské Sportovní haly Fortuna. Kromě...
Mrazivá fakta vs. seriálová fikce: Proč nás skutečné zlo fascinuje víc než scénář?
Seriály jako Devadesátky nebo Případy 1. oddělení trhaly rekordy sledovanosti. Diváci u televizních obrazovek se zatajeným dechem sledovali práci vyšetřovatelů, ale skutečná realita bývá často ještě...
Český dabing seriálu Harry Hole jako dílo AI? Překladatel se od výsledku distancuje
Seriál na motivy knih Joa Nesbøho Harry Hole má na Netflixu obrovskou sledovanost. Chválí ho i čeští diváci, ale svorně se pozastavují nad dabingem, který je podle nich nejspíš dílem umělé...
Evropská divadla bojují s dezinformacemi. Připojila se i naše první scéna
Devět předních evropských divadel se zapojilo do projektu TRUth on STage, v němž se budou snažit propojit divadlo a investigativní žurnalistiku, aby pomohli v boji proti dezinformacím a posílili...
RECENZE: Odpustí čtenář Mořské Evě jinakost? Měl by, pokud chce originalitu
Nezvyklý román o ženském dospívání v dospělosti. To je Mořská Eva, novinka z pera Ivy Hadj Moussy. Balancuje mezi metaforou a realitou, a místy se tříští. Svou neotřelostí a odvahou ovšem zaujme.
„Ten chlap snad nikdy neměl vlasy.“ Zemřel přísný ředitel z Návratu do budoucnosti
Ve věku 94 let zemřel americký herec James Tolkan. V kariéře hrál spíše menší role, některé z nich se staly ale velmi výraznými. Upozornil na sebe například rolí přísného ředitele Stricklanda v...
To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio
Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...
Vzpomeneš si? Ewa Farna a Mirai spolu natočili duet, který ovlivnil David Stypka
Ewa Farna a Mirai Navrátil spolu strávili hodně času při přípravách koncertní pocty zesnulému Davidu Stypkovi a mezi vystoupeními tvořili nový materiál. Pod vlivem Stypkovy tvorby tak vznikla píseň...
RECENZE: Plzeňský sex, silvestrovské skeče, Donutil a miminka. Jak to má bavit?
Nejvyšší počet miminek na český film vykazuje novinka kin Někdo to rád v Plzni. Ničím jiným se do dějin nezapíše, leda dávkou sebevědomí, s níž si půjčuje titul nedostižné americké komedie Někdo to...