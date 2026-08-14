RECENZE: Sci-fi nejen pro děti přináší Tajemství Křišťálové planety
Rozhodně nejde o zápecnický projekt, o čemž svědčí i fakt, že v anglické verzi namluvil ústředního padoucha plenícího dalekou civilizaci Jeremy Irons (česky Jiří Lábus) a pár mimozemských tvorů Vanessa Redgraveová a Michael York (v dabingu Eliška Balzerová a Miroslav Táborský).
Nicméně v popředí stojí hlavně děti. Jedenáctiletá dívka, která se po ztrátě matky nerada stěhuje s otcem za jeho prací na nově osídlenou planetu, a její kamarád, jenž tu zase žije jen s maminkou, enviromentální aktivistkou kandidující proti ziskuchtivému továrníkovi v místních volbách.
Politika a ekologie z příběhu dost naučně trčí, ale naštěstí je zastiňuje dobrodružná složka vyprávění, volně odkazující k E.T. – Mimozemšťanovi. Malí hrdinové se totiž tajně ujmou roztomilého mláděte domorodců, kteří se uchýlili do podzemních jeskyní, kde je však ohrožuje jedovatý odpad v podobě zelené příšerky.
Tajemství Křišťálové planety
Režie a scénář Arsen A. Ostojič, v českém znění Jiří Lábus, Eliška Balzerová, Miroslav Táborský
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Znečištění má samozřejmě na svědomí továrník, jenž zakázal živá zvířata, neboť vyrábí jejich robotické nápodoby. Zatím však natolik poruchové, že zařizují většinu humoru, podobně jako potrhlý tandem fialových ptáků podobných supům.
Z výtvarné podoby zaujme zejména kontrast jakoby umělého světelného jasu s potemnělým podzemím, prozářeným jen bytostmi zvanými křišťálníci. Z akčních prvků dodá napětí finále nad propastí, které probouzí ochromující vzpomínky na rodinnou tragédii.
Každopádně Tajemství Křišťálové planety překračuje limity prostinkých pohádek pro předškoláky a po stránce řemesel unese mezinárodní srovnání. Ovšem neobsahuje také nic, co by mu vtisklo jedinečný autorský, neřku-li národní rukopis.
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