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RECENZE: V jednoduchosti je půvab. Češi se podíleli na animáku Tajemství džungle

Mirka Spáčilová
  9:24
Z filmu Tajemství džungle

Z filmu Tajemství džungle | foto: CinemArt

Z filmu Tajemství džungle
Z filmu Tajemství džungle
Z filmu Tajemství džungle
Z filmu Tajemství džungle
5 fotografií
Proč lotyšský tvůrce animovaných filmů, grafik a ilustrátor dětských knih Edmunds Jansons s autorkami scénáře umístil příběh Tajemství džungle zrovna do Venezuely, je záhada, ale amazonské scenérie mají osobité kouzlo a podíl na projektu slouží českým tvůrcům ke cti.

Výsledek koprodukce českých, lotyšských a polských filmařů se příjemně liší od většinového amerického standardu animovaných pohádek jak po výtvarné stránce, tak díky 2D animaci. Dokládá totiž, že v jednoduchosti, nikoli však v prostoduchosti tkví půvab.

Zápletka přitom není bůhvíjak převratná. Školačka zvyklá na městské zábavy se o prázdninách nudí na výzkumné stanici v amazonském deštném pralese, kde působí její rodiče. Ale když se otec zraní, matka ho veze do nemocnice a dívka má hlídat bratříčka, který zmizí při honbě za zvláštním živočichem, musí se za jeho záchranou vydat do džungle.

Dobrodružná cesta, během níž sourozenci najdou nového kamaráda a za pomoci zvířat, která vysvobodí z klecí, přemohou trojici pytláků, využívá exotické prostředí do nejmenšího detailu včetně neobvyklé barevné stylizace, počínaje krajinou s vodopády a konče lekcí přírodopisu.

Z filmu Tajemství džungle
Z filmu Tajemství džungle
Z filmu Tajemství džungle
Z filmu Tajemství džungle
Z filmu Tajemství džungle
5 fotografií

Coby příběh určený zejména menším dětem se děj vyvíjí přímočaře, bez rafinovaných odboček, a zlosynové vzbuzují spíše smích než strach. Zato nechybí ani mystický prvek v podobě tajemného domorodého kmene jako z Indiany Jonese a dospělé pobaví pohled na venezuelské zdravotnictví.

Tajemství džungle

70 %

Česko / Lotyšsko / Polsko 2026 72 min

Režie: Edmunds Jansons

Scénář: Lote Eglite, Liga Gaisa

Hrají: Sofie Petráková, Berenika Kohoutová, Jiří Vyorálek, Martin Stránský, Pavel Tesař, Libor Terš

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Hlavní kouzlo však představují zástupci fauny, s nimiž Tajemství džungle pracuje v hravé nadsázce, aniž by přitom zastíralo, že setkání s kajmany či s anakondou neznamená riziko. Navíc od šelem až po šiky mravenců doputují hrdinové k dosud neobjevenému druhu „králíkokřečka“, jehož něžné vzezření i letecké schopnosti posouvají snímek k žánru fantasy.

Když se připočte rozumná stopáž a fakt, že nezbytné výchovné prvky jako sourozenecký vztah či smíření města s venkovem podává film v malých, nevtíravých dávkách, může si Tajemství džungle k animátorské čistotě přidat další body navíc.

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