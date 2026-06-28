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RECENZE: Tahle česká párty je DEAD. Ale nemusela by, kdyby vynechala zombie

Mirka Spáčilová
  16:00
Vladimír Polívka ve filmu Tahle párty je DEAD

Vladimír Polívka ve filmu Tahle párty je DEAD | foto: CinemArt

Z filmu Tahle párty je DEAD
Z filmu Tahle párty je DEAD
Z filmu Tahle párty je DEAD
Z plakátu filmu Tahle párty je DEAD
5 fotografií
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50,9%
Nebuď zombie, vzkaz, který posílá divákům domácí novinka kin Tahle párty je DEAD, se dá číst dvojím způsobem. Jako metafora varovné morality, kým by se člověk mohl stát, či jako rada, že některé žánrové vykopávky by se neměly křísit. Bohužel tvůrci je probudili.

Zahraniční vlna levných generačních hororů má sice kasovní úspěch, ale jejich tuzemské nápodoby se o to snaží marně. Snímek, jíž v celovečerním formátu debutoval Adam Kůs, našel v kinech za první týden necelou tisícovku zájemců, kteří za vstupenky zaplatili sotva sto tisíc korun.

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