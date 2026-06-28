Zahraniční vlna levných generačních hororů má sice kasovní úspěch, ale jejich tuzemské nápodoby se o to snaží marně. Snímek, jíž v celovečerním formátu debutoval Adam Kůs, našel v kinech za první týden necelou tisícovku zájemců, kteří za vstupenky zaplatili sotva sto tisíc korun.
RECENZE: Tahle česká párty je DEAD. Ale nemusela by, kdyby vynechala zombie
Kinobox50,9%
Tipy z televizního programu
Recenze: Ferdinand 70 %, Baby Driver 55 %, Gump - pes, který naučil lidi žít 60 %, Back to Black 50 %, Sousedi 2 50 %, 7 životů 55 %, Proroctví 50 %, Volání divočiny 50 %, Zúčtování 60 %, Gladiátor 60 %, Indiana Jones a nástroj osudu 65 %, Troja 40 %, Zrození Planety opic 70 %, Noc v muzeu: Tajemství hrobky 40 %, Yellowstone 60 %
Osm dětí jim nestačí. A tak rodiče Kozub a Kubařová rozjíždějí svůj Projekt D
Na Štědrý den letošního roku bude mít v kinech premiéru Projekt D v hlavních rolích se Štěpánem Kozubem, Veronikou Khek Kubařovou, Veronikou Žilkovou a dalšími. Zápletka s manželi, kteří mají osm...
Měl kolem sebe lásku, ale to sebedestrukci nezastavilo. Geislerová natočila film o otci
Dvě deci tuše je dokumentární film Ester Geislerové o potřebě zmapovat, obsáhnout a pochopit život a osobnost jejího předčasně zesnulého otce. Film vznikl v produkci její sestry Ani Geislerové a...
Po Marii Rottrové ruší své víkendové koncerty i houslista Pavel Šporcl
Houslista Pavel Šporcl zrušil koncert Vltavské varhany tři dny před jeho uskutečněním. Oznámil to ve středu na svých sociálních sítích. Důvodem je tropická předpověď na víkend.
Zlobivá Yvonne Přenosilová. Vondráčková jí vzala první hit, emigrací si zachránila krk
Málokomu se poštěstí, aby se stal legendou za pouhých pět let a z nich pak těžil po zbytek života. Zpěvačce Yvonne Přenosilové se to podařilo. Kamera a mikrofon její zpěv poprvé zachytily, když jí...
Vlastimil Harapes spočinul na Vyšehradě. Na náhrobní desce má pítko pro ptactvo
Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf...
RECENZE: Tahle česká párty je DEAD. Ale nemusela by, kdyby vynechala zombie
Nebuď zombie, vzkaz, který posílá divákům domácí novinka kin Tahle párty je DEAD, se dá číst dvojím způsobem. Jako metafora varovné morality, kým by se člověk mohl stát, či jako rada, že některé...
Maminka je pryč, starejte se sami. Eva Střihavková pokřtí nový román Můry
Na pulty knihkupectví míří nová kniha spisovatelky Evy Střihavkové Můry. Psychologický román poutavě vypráví příběh o malých sourozencích, kteří se bez jakéhokoliv vysvětlení ocitnout bez matky...
OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně
Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...
Nezapomeňte žít! Rocker Yungblud v Hradci budoval komunitu a vyzýval k pospolitosti
Britská rocková hvězda Yungblud v hradeckém Parku 360 na svém vlastním Bludfestu opečovával stále se rozrůstající komunitu fanoušků. Ti se v rekordní sobotní výhni ponořili do pohádkového světa...
RECENZE: Příjemný, i když horký letní večer s OneRepublic. Vše zůstává při starém
Na návrat amerických pop-rockových stálic OneRepublic nemuseli jejich čeští fanoušci čekat dlouho - parta kolem zpěváka Ryana Teddera znovu zavítala do Prahy ani ne po tři čtvrtě roce. O2 arenu...
Je lehké říct umělci, ať jde k lopatě, ovšem v Národním se rukama živí mnozí, hlásí SKUTR
Poslat herce k lopatě? To zní jednoduše, ovšem v Národním divadle se hodně lidí živí rukama, předesílá režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Ve funkci šéfů činohry naší první...
Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Žila v Paříži
V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v...
Mozart i Kingdome Come. Festival Za poklady Broumovska láká širší publikum
Sobotou začíná letní festival Za poklady Broumovska. Jeho 21. ročník čítá od soboty 27. června do 29. srpna dvanáct koncertů. Přehlídka v pohraničních barokních kostelech spojí Mozarta s hudbou Jana...
Na setkání s McCartneym jsem si vzala valašský kroj, hlásí zpěvačka Faldýnová
Zpěvačka a skladatelka Věra Faldýnová pochází z Valašska a jak sama říká, k rodnému kraji má velmi silné pouto. Momentálně ale studuje v Anglii na hudební škole Liverpool Institute for Performing...
TELEVIZIONÁŘ: Cesta za snem vede přes marihuanu k mexickým baladám
Hudební snímek Cesta za snem, jehož tuzemskou televizní premiéru uvádí nedělní HBO, líčí strastiplnou pouť muzikanta z malého města za velkou slávou. Poté, co se z klipu s jeho písní nečekaně stane...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Mezi projekcemi na drink. KVIFF láká na moderní klub v Zámeckých lázních
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF) letos v Zámeckých lázních představí nový festivalový klub BADEN powered by Visa. Koncept slibuje, že propojí kulturní program s moderními...
RECENZE: S Krejčíkovou na kolotoči. Komedie omylů je fraška se vším všudy
Marek Adamczyk a Vojtěch Vondráček se v Komedii omylů, letošní premiéře Letních shakespearovských slavností, představili jako osudem rozdělená dvojčata. Halasné protiklady jim zahrály Aneta...