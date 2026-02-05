RECENZE: Uděláme psí krmivo báječným. Superpes Karlík si tropí žerty i z Trumpa
Kanadský režisér a scenárista snímku Shea Wageman se produkčně podílel třeba na seriálu Star Wars: Dobrodružství mladých Jediů a do vesmíru se vypravil i ve svém autorském projektu Superpes Karlík, který se dá označit za zvířecí variantu komiksů.
Zpočátku tvoří štěně a batole nerozlučnou dvojici, která si ráda hraje na superhrdiny, jenže chlapec vyroste, denně odchází do školy a pes Karlík stárne; už se nehoní bláznivě za každým míčkem, pomalu nevyjde ani pár schodů.
Ale to se změní, když Karlíka společně s jinými zvířaty unese a vylepšuje zpovykaný marťanský princ. Zhýčkaný protiva domácími mazlíčky pohrdá, podle něj „stojí za prd“, což samozřejmě děti ocení smíchem, takže se s hudebním odkazem ke sci-fi 2001: Vesmírná odysea vrátí zajatci na Zemi.
Ale jiní: silní, zdraví a mluvící. Což se vedle Karlíka, jenž využívá nabytých schopností ve jménu dobra, týká také zanedbávané a zahořklé kočky ze sousedství, který si vybere tábor zla. A zatímco létající pes s maskou a pláštěm opisuje model komiksů od záchranářských akcí až po televizní zprávy, které z něj učiní slavnou celebritu, kočka chystá převrat.
Samozřejmě svou roli sehrají i lidé, třeba úlisná vládkyně Bílého domu, která se zjevnou narážkou na výrazy prezidenta Donalda Trumpa zatáhne důvěřivého reka do reklamní kampaně pod heslem „Uděláme psí krmivo zase báječným“.
Superpes Karlík
Kanada, 2025, 92 min
Režie: Shea Wageman
Scénář: Raul Inglis, Steve Ball, Shea Wageman
Hrají: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez a další
Kinobox: Přidat hodnocení
Kočičí výživa se tudíž octne na okraji zájmu, její výrobci krachují a kočka se svým gangem rozpoutá pomstu za účelem převzetí moci, podpořenou ovšem moderními pomůckami: osvojí si dovednosti hackerky, vyšle psa spravit satelit, ohrozí mezinárodní vesmírnou stanici...
Technické hračky asi pokládají tvůrci za rekvizitu, která jim otevře cestu k internetové generaci, jenže děti v kině se pořád nejvíc baví obyčejnými pozemskými karamboly, třeba když hrdina přistane na kaktusu. Nic zásadnějšího je nepotká, Superpes Karlík je prostě tuctová jednohubka.
Není každý den posvícení, ani v animaci. Na rozdíl od produkce společností Pixar či Dreamworks, která baví i dospělé, oslovuje animovaný přírůstek českých kin Superpes Karlík výhradně menší diváky....
