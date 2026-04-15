RECENZE: Neboj, dýchej, čaruj. Jaký byl David Stypka bez posmrtné svatozáře
Jednačtyřicetiletý Stypka zemřel před pěti roky na rakovinu slinivky, kterou ještě ztížila nákaza covidem, aniž se dočkal svého velkého snu: totiž aby už se mohl živit pouze hudbou. „Muzika je vnitřní prostor, do kterého koukám sám,“ vyznává se v archivním rozhovoru, ovšem hlavní slovo tu mají jeho blízcí, kamarádi, kolegové.
Pochopitelné limity dokumentu „o něm bez něj“ naštěstí vyvažují jednak Stypkovy písně, použité v nenucených úsecích napříč celým filmem, jednak vesměs přesné formulace všech aktérů, z nichž se skládá mozaika silné osobnosti bez falešné svatozáře.
Začíná se na chalupě, kde otec poslouchal rockovou muziku z rakouského rozhlasu, matka hrála na kytaru a syn David trávil každé prázdniny. Právě maminka přispěje – krom archivu rodinných fotografií i videa – svědectvím o středoškolském rebelovi, který „bojkotoval gympl, hulil trávu a dělal si všechno po svém“ včetně tehdy módní kombinace náušnice s pleší.
|
Smrt Davida Stypky nás hluboce zasáhla a vlastně jsme nevěděli proč, přemýšlí filmař
Obecně ve snímku vystupuje hodně žen, vedle matky i Stypkova sestra, jeho bývalá láska a životní partnerka, s níž měl děti a která na zmínky o muzikantových milostných pletkách rázně prohlásí: „Ale se mnou žil!“ Také však přiznává, že s ním nemohla sdílet to, co zažíval s kapelou a co je i pro filmovou řeč dokumentu nepřenosné.
Jaký tedy byl David Stypka slovy muzikantů? Veliký, hlasitý, hned se objímal, jeho humor byl bezedný, jen s penězi to neuměl. Hodně hloubal, ale uměl to i rozbalit. Coby introvert se na jevištní improvizaci musel posilnit: pil, aby se uvolnil, potlačil své strachy a fóbie; láhev měl na pódiu.
Životosprávu neznal, všechno dělal naplno. Od studentských let trpěl depresemi, písničky byly jeho terapie. Měl obrovskou sílu i strach ze života, válčil sám se sebou a byť sobě nedokázal pomoct, o to víc pomáhal ostatním. Myslel si, že zachrání celý svět. Ale také zazní, že ve vztahu k ženám byl „pěknej divočák“ a uměl ubližovat.
Neboj, dýchej, čaruj
Česko 2026 98 min
Režie: Dan Svátek
Scénář: Dan Svátek
Kamera: Jakub Šimůnek
Hudba: David Stypka
Hrají: David Stypka (a.z.), Martin Červinka, Martin Ledvina, Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá, Mirai Navrátil, Jindra Polák a další
Kupodivu četná svědectví „mluvících hlav“ o člověku Stypkovi udržují rytmus obratněji než pasáže, v nichž jde čistě o muziku. Čím více se blíží posledním okamžikům, tím přibývá jisté mystiky včetně výrazů kazatel, prorok či „něco shůry – jako by tušil odcházení“.
Provázanost s fanoušky včetně společných vlakových výprav do Banátu dýchá ze záznamů autenticky, podobně jako samozřejmost, s níž Stypka za covidu hrál pod okny seniorům. Jen výrok, že „paradoxně s nemocí přišla krásná změna, z morouse se stalo sluníčko“, už nemá film čím doložit. Naštěstí tam, kde chybí obraz, leccos dovyprávějí písně.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, 96 hodin: Odplata 50 %, Velká čínská zeď 50 %, Život v hajzlu 55 %, Apokalypsa v Hollywoodu 50 %, Raději zešílet v divočině 70 %, Muži v černém 2 40 %, Skyfall 65 %, Modrá krev 65 %, RED 70 %, Neviditelný 65 %, Matrix Resurrections 80 %, Personal Shopper 50 %, Zmizelá 75 %, Vetřelec: Romulus 80 %
Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí
Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...
Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další
Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...
Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal
Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...
Zemřel Mario Adorf, představitel padoucha Santera, který zastřelil Vinnetouovu Nšo-či
Ve věku 95 let zemřel jeden z nejvýznamnějších německých herců Mario Adorf. Hrál otce v Plechovém bubínku či padoucha Fredericka Santera ve Vinnetouovi. S odvoláním na hercova manažera Michaela...
Mezi českými umělci boduje Koťátková. V aukčních i výstavních síních vládne Bolf
Česko zná sto svých nejvýraznějších umělců na tuzemském výtvarném poli. Odborníci v rámci dvanáctého ročníku prestižního J&T Banka Art Index sestavili žebříček umělců, kterým již po sedmé vládne Eva...
RECENZE: Tak vtipný film tu dlouho nebyl. Neskutečné, co o lidech sdělí jedna Slepice
Kam se hrabou všechny hollywoodské hvězdy na jednu obyčejnou kvočnu z neobyčejné tragikomedie Slepice, za kterou si režisér György Pálfi přivezl uznání z festivalu v Torontu. Tak originální, vtipný a...
Proti sloučení hollywoodských studií brojí tisíc tvůrců včetně Phoenixe a Finchera
Neuplynuly ani tři roky od stávky herců a scenáristů, jež na několik měsíců ochromila ve Spojených státech filmový průmysl, a na světě je další hlasitý nesouhlas. Důvodem je plánované převzetí studia...
RECENZE: Proti dogmatům, ideologiím, totalitám. Příběhy Exotů jsou jako lék
Jinakost proti normalitě, jedinec proti totalitě. Knížek na tuhle populární romantickou notu u nás vyšla celá řada. Zůstaňme u těch domácích: Ještě jsme ve válce, Češi, Tři královny – například....
Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii
Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...
Nenáviděli se 15 let, teď dostali Anděla. James Cole z Benátek a raper Idea
Dlouholetý spor nakonec vyústil v přátelství i úspěch. Rapeři James Cole a Idea proměnili osobní i umělecké napětí ve společnou desku Done, která patří k Coleovým nejosobnějším a letos získala dva...
„Co to vyvádíš?“ A on klidně: „Jsem Lucifer, ne?“ Bočan o natáčení S čerty nejsou žerty
Na filmový plac vstoupil už jako dětský herec. Původně snil o kameře, ale nakonec se stal režisérem. Legenda českého filmu Hynek Bočan stojí za řadou úspěšných seriálů, jako jsou Zdivočelá země,...
Silný příběh za vítězstvím. Marie April při děkování za Anděla zmínila smrt své sestry
Duben je zjevně zpěvaččin šťastný měsíc. Na apríla se narodila, před dvěma lety v něm odehrála první koncert s kapelou a letos za debut získala cenu Anděl. Do oceněné desky Marie April se přitom...
I Ďáblův trylek. Letní slavnosti staré hudby lákají do světa hudebních mýtů a legend
Příběh bájného pěvce Orfea či Iásóna putujícího za zlatým rounem, ale též dialog evropské a perské hudby bude náplní 27. ročníku Letních slavností staré hudby. Festival, který začne 16. července,...
Sydney Sweeney a Zendaya sice dospěly, ale problémy mají dál. Startuje Euforie III
Drogy, sex a násilí; tři položky, které z příběhu skupiny amerických středoškoláků nazvaného Euforie udělaly před sedmi lety kultovní hit. Od pondělí vstupuje do třetí řady, v níž se z klíčových...
První kapelníku, budeš chybět! Na Hybše vzpomínají Zelenková, Smigmator či Šporcl
Odchod kapelníka Václava Hybše zasáhl řadu českých zpěváků a muzikantů, pro jejichž kariéru měl slavný dirigent zásadní význam. Vzpomínku mu věnovali zpěváci Jitka Zelenková a Helena Vondráčková, Jan...