Míru nadsázky uvozuje již úvodní titulek hlásající, že přesně takhle se to zjevně nestalo a že „ani ta částka nesouhlasí“. Tragikomickou tóninu vzápětí dodá monolog hlavní postavy v podání Marka Daniela, vyznání lásky k fotbalu, „kdy tě devadesát minut nic netrápí a nic jiného neexistuje“.
Neužil si kouzelně vychutnává přezíravou povýšenost pražské posily vůči tandemu kolegů z Brna, který hraničí s levnými anekdotami na adresu provinčních strážců zákona, hulákajících do vysílaček „sup opustil hnízdo“.