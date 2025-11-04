RECENZE: Částka nesouhlasí. Ivánek vyšel Štěstíčku naproti. Zábavně a obhrouble

Premium

Fotogalerie 8

Štěstíčku naproti. Oneplay představilo nový seriál inspirovaný naší největší fotbalovou kauzou. | foto: Oneplay

Mirka Spáčilová
  8:00
Před dvaceti lety se reálná korupční kauza českého fotbalu promítla do představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? aneb Tak to mi ho teda vyndej, jehož záznam je na síti stále k dispozici. Šestidílný seriál Štěstíčku naproti, který nasazuje platforma Oneplay, lze tedy považovat za rozšířenou variaci na stejné téma a s podobným typem humoru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Míru nadsázky uvozuje již úvodní titulek hlásající, že přesně takhle se to zjevně nestalo a že „ani ta částka nesouhlasí“. Tragikomickou tóninu vzápětí dodá monolog hlavní postavy v podání Marka Daniela, vyznání lásky k fotbalu, „kdy tě devadesát minut nic netrápí a nic jiného neexistuje“.

Neužil si kouzelně vychutnává přezíravou povýšenost pražské posily vůči tandemu kolegů z Brna, který hraničí s levnými anekdotami na adresu provinčních strážců zákona, hulákajících do vysílaček „sup opustil hnízdo“.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

V pražském Národním divadle se konalo udílení Cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v činohře...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

RECENZE: Částka nesouhlasí. Ivánek vyšel Štěstíčku naproti. Zábavně a obhrouble

65 % Premium

Před dvaceti lety se reálná korupční kauza českého fotbalu promítla do představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? aneb Tak to mi ho teda vyndej, jehož záznam je na síti stále k dispozici. Šestidílný...

4. listopadu 2025

Vystřídala řadu štací i milenců. Na fízla v posteli však Ljuba Hermanová doplatila

Premium

Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by vystihovala celý její život. Ljuba Hermanová jich měla vlastně víc, jako kočka. Jeden filmový, jeden operetní, jeden šansonový,...

3. listopadu 2025

Colours of Ostrava 2026: Termín, program, vstupenky, první známá jména

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od 15. do 18. července 2026. Mezi prvními ohlášenými...

3. listopadu 2025  16:53

Legendární Záhada hlavolamu vychází už podvanácté. Místo v knihkupectvích je v trafikách

Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem.... Před 85 lety se román Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu přestěhoval z trafik do knihkupectví. Teď se do...

3. listopadu 2025  16:46

Temné vize i čeští kubisté. Kampa má opět nabito a zve na díla zatracovaných mistrů

Tři patra nabitá uměním. Museum Kampa obsadily od prvního listopadu rovnou dvě nové výstavy. Návštěvníky sem lákají na unikátní sbírku předních českých kubistů i originální propojení děl Josefa...

3. listopadu 2025  16:15

Eva Olmerová se vrací. V její milované Viole ji neokázale ztvární Bára Hrzánová

Příběh nespoutané hvězdy české hudební scény, Evy Olmerové, ožije na prknech pražského komorního Divadla Viola v inscenaci Olmerka. Hlavní role se ujala herečka Barbora Hrzánová, již doprovodí pětice...

3. listopadu 2025  13:31

Byla jsem jen ta od Michala Davida. Thálie je zadostiučinění, říká Monika Absolonová

Premium

Role Judy Garlandové vynesla v sobotu Monice Absolonové muzikálovou Cenu Thálie. Zpěvačka však po ceremoniálu iDNES.cz prozradila, že to nebyla první pocta, které se za tento výkon dočkala. Muzikál...

3. listopadu 2025

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

vydáno 3. listopadu 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

2. listopadu 2025  21:18

Fetoval jsem, kdykoliv to šlo. Robert Vano o drogách, emigraci i o tom, proč je sám

Premium

Dokážu se zamilovat třeba i do italské židle, usmívá se s nadsázkou Robert Vano, když má jmenovat své lásky. Jeho celoživotní láskou je však fotografie. První námluvy zkoušel už ve čtrnácti letech,...

2. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Naše koncerty vám vykopnou mozek z hlavy, říká frontman kapely Parkway Drive

Premium

Australská metalcoreová kapela Parkway Drive slaví dvacáté výročí a 7. listopadu se představí českým fanouškům v pražské Sportovní hale Fortuna. O tom, co obnáší být ve skupině, která se z malého...

2. listopadu 2025

Moje podoba nemá s verzí ze Šakalích let nic společného, smál se Špalek nad Thálií

Diváci jej mají zafixovaného z hlavních rolí filmových hitů 90. let Šakalí léta a Jízda. Nyní sedmapadesátiletý Jakub Špalek v sobotu večer přitom přebral na jevišti Národního divadla speciální Cenu...

2. listopadu 2025  11:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.