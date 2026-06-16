RECENZE: Na oscarové Once nedosáhne, ale pořád je to muzikantská Srdcovka
Ostatně hned prvními záběry vpadne Srdcovka rovnou do koncertu, i když k vyprodaným arénám hvězd má daleko. Na pódiu totiž baví Nejlepší svatební kapela v Irsku, jak tvrdí nápis na její dodávce, jenže když si charismatický Paul Rudd coby její frontman dovolí zařadit vlastní baladu, rovnou dostane vynadáno – má se držet hitů a písniček na přání.
Zkrátka někdejší slibný rocker patří k nádeníkům muziky, který doma obejme ženu s dcerou a zase vyrazí na další kšeft, tentokrát na sídlo „jako panství Downton“, kde shledá, že „rock je mrtvý“, protože mu snoubenci na pódium vnutí vlastní idol, někdejší hvězdu chlapecké skupiny.
Jenže mladík v podání Nicka Jonase není vůbec marný, jak se ukáže ve společném parádním vystoupení s písní I Wish, takže ti dva spolu stráví příjemnou noc s lahví, kytarou a klavírem, kdy si vyměňují skladatelské nápady. Ráno je zase rozdělí: Ir si vyslechne dceřin drsný generační pohled na svou tvorbu, zatímco frajírek hledá v Los Angeles hit pro sólový restart své kariéry. A tak svatebnímu baviči ukradne jeho nápad.
Je to sice očekávatelný, ale subtilně i důsledně ztvárněný motiv včetně nejhlubší hořkosti, když Ira jeho zákazníci nutí zpívat momentální světový šlágr, aniž tuší, že jej napsal právě on. Tudíž nastal čas vyrovnání účtů, stárnoucí rocker s kamarádem, jenž připomíná podobně bizarního Grantova spolubydlícího z Notting Hillu, vyrazí za oceán.
Srdcovka
Irsko / USA 2026 98 min
Režie: John Carney
Scénář: Peter McDonald, John Carney
Hrají: Paul Rudd, Nick Jonas, Jack Reynor, Havana Rose Liu, Rory Keenan, Peter McDonald, Sophie Vavasseur, Paul Reid, Kelly Thornton, Keith McErlean
Kinobox: 72 %
IMDb: 7.0
Dva evropští burani ve světlech amerických ramp přiloží polínko pod kotlík s elixírem komedie a byť k přímé konfrontaci se zlodějem písně potřebují pár náhod, svůj účel splní, počínaje polemikou „Já to napsal! - Ale já z toho udělal hit!“ a konče pořádnou rockerskou bitkou.
Naštěstí Srdcovka nespadá do hollywoodské šablony pohádkových konců s pokáním a jak vystihla recenze v listu The Hollywood Reporter, „síla hudby tu odolává jak přehnanému sentimentu nad osudem obětí, tak nadsazenému přeceňování jejich nároků na odměnu“.
Bohužel odcizená píseň, která dobude svět, není tak jedinečná jako oscarová Falling Slowly z Once, připomene spíše jako ústřední song romantické komedie Hudbu složil, slova napsal. Nicméně příjemnou náladu Srdcovce spolehlivě opatří jak muzika obecně, tak herecký tandem rivalů, v němž hlavně člen Jonas Brothers mile překvapí.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Bourneův odkaz 60 %, Nespoutaný Django 70 %, Terminator Salvation 60 %, Gangster Ka 65 %, Emilia Pérez 80 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Domácí péče 60 %, Stvůry 55 %
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