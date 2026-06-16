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RECENZE: Na oscarové Once nedosáhne, ale pořád je to muzikantská Srdcovka

Mirka Spáčilová
  8:21
Kinobox
71,5%
Před devatenácti lety irský režisér John Carney vyhrál diváckou cenu festivalu Sundance s hudební romancí Once, jejíž aktéři Glen Hansard a Markéta Irglová pak dostali Oscara za nejlepší píseň. I Carneyho novinka Srdcovka okouzlí muzikou, ale spíše připomene film Hudbu složil, slova napsal.
Paul Rudd a Nick Jonas ve filmu Srdcovka

Paul Rudd a Nick Jonas ve filmu Srdcovka | foto: Bioscop

Paul Rudd a Nick Jonas na plakátu filmu Srdcovka
Paul Rudd a Nick Jonas ve filmu Srdcovka
Z filmu Srdcovka
Z filmu Srdcovka
5 fotografií

Ostatně hned prvními záběry vpadne Srdcovka rovnou do koncertu, i když k vyprodaným arénám hvězd má daleko. Na pódiu totiž baví Nejlepší svatební kapela v Irsku, jak tvrdí nápis na její dodávce, jenže když si charismatický Paul Rudd coby její frontman dovolí zařadit vlastní baladu, rovnou dostane vynadáno – má se držet hitů a písniček na přání.

Zkrátka někdejší slibný rocker patří k nádeníkům muziky, který doma obejme ženu s dcerou a zase vyrazí na další kšeft, tentokrát na sídlo „jako panství Downton“, kde shledá, že „rock je mrtvý“, protože mu snoubenci na pódium vnutí vlastní idol, někdejší hvězdu chlapecké skupiny.

Jenže mladík v podání Nicka Jonase není vůbec marný, jak se ukáže ve společném parádním vystoupení s písní I Wish, takže ti dva spolu stráví příjemnou noc s lahví, kytarou a klavírem, kdy si vyměňují skladatelské nápady. Ráno je zase rozdělí: Ir si vyslechne dceřin drsný generační pohled na svou tvorbu, zatímco frajírek hledá v Los Angeles hit pro sólový restart své kariéry. A tak svatebnímu baviči ukradne jeho nápad.

Paul Rudd a Nick Jonas na plakátu filmu Srdcovka
Paul Rudd a Nick Jonas ve filmu Srdcovka
Z filmu Srdcovka
Z filmu Srdcovka
Paul Rudd a Nick Jonas ve filmu Srdcovka
5 fotografií

Je to sice očekávatelný, ale subtilně i důsledně ztvárněný motiv včetně nejhlubší hořkosti, když Ira jeho zákazníci nutí zpívat momentální světový šlágr, aniž tuší, že jej napsal právě on. Tudíž nastal čas vyrovnání účtů, stárnoucí rocker s kamarádem, jenž připomíná podobně bizarního Grantova spolubydlícího z Notting Hillu, vyrazí za oceán.

Srdcovka

65 %

Irsko / USA 2026 98 min

Režie: John Carney

Scénář: Peter McDonald, John Carney

Hrají: Paul Rudd, Nick Jonas, Jack Reynor, Havana Rose Liu, Rory Keenan, Peter McDonald, Sophie Vavasseur, Paul Reid, Kelly Thornton, Keith McErlean

Kinobox: 72 %

IMDb: 7.0

Dva evropští burani ve světlech amerických ramp přiloží polínko pod kotlík s elixírem komedie a byť k přímé konfrontaci se zlodějem písně potřebují pár náhod, svůj účel splní, počínaje polemikou „Já to napsal! - Ale já z toho udělal hit!“ a konče pořádnou rockerskou bitkou.

Naštěstí Srdcovka nespadá do hollywoodské šablony pohádkových konců s pokáním a jak vystihla recenze v listu The Hollywood Reporter, „síla hudby tu odolává jak přehnanému sentimentu nad osudem obětí, tak nadsazenému přeceňování jejich nároků na odměnu“.

Bohužel odcizená píseň, která dobude svět, není tak jedinečná jako oscarová Falling Slowly z Once, připomene spíše jako ústřední song romantické komedie Hudbu složil, slova napsal. Nicméně příjemnou náladu Srdcovce spolehlivě opatří jak muzika obecně, tak herecký tandem rivalů, v němž hlavně člen Jonas Brothers mile překvapí.

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