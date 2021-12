RECENZE: Záhadný masér od Černobylu věří, že ještě napadne sníh

Právě odtud totiž pochází záhadný poutník, který s sebou věčně vláčí rozkládací lůžko pro klienty: věcně vzato masér, ale současně léčitel duší, uspávač, hypnotizér.

Záleží na divákovi, jak si jeho schopnosti vyloží a zda jejich nejasný původ odvodí od následků výbuchu jaderné elektrárny, k němuž se vracejí jeho vzpomínky z dětství.

Polská současnost tajemného osamělého muže má už jiné kulisy, uzavřenou milionářskou čtvrť, jíž putuje ode dveří ke dveřím za stálými zákazníky, seskupenými do poněkud schematického leporela. Zjednodušeně řečeno, jsou bohatí a nešťastní.

Najdou se mezi nimi pokrytečtí snobi zakrývající nedůvěru k cizincům, neukojené dámy, znuděné děti; všichni mají podobné honosné domy, auta i sterilní vánoční výzdobu, ale jejich soukromé smutky se liší, počínaje samotou a konče nemocí.

Prázdnoty a odcizenosti je popravdě tolik, až přestává působit, současně však neosobní chlad prosklených sídel zosobňuje přímo ráj pro kameru, za niž Michal Englert, zároveň spoluautor scénáře, sbírá zcela oprávněně pocty.

Městečku vyvolených oddělenému od okolního světa poskytuje osobitou směs bizarnosti a melancholie, hrdinovým snovým návratům vystupujícím z fotografií zase poetickou náladu osudových okamžiků, kdy se na zem snášelo něco jiného než konejšivý sníh.

Bohužel v druhé půli už se mysterium natolik stupňuje, až z něho čiší umělost, zvláště když vytěsňuje příjemný humor typu „zkompostovala jsem manžela“.

Masérovo putování vlastně neobsahuje pevný příběh. Točí se v kruhu opakovaných návštěv stejných domácností, které jistým vývojem procházejí, aniž by jejich obyvatelé tušili, jak mlčenlivý muž s obratnýma rukama do jejich životů zasahuje, aby jim vrátil sílu, harmonii, naději.

Na rozdíl od českého Šarlatána nelpí hrdina na uznání svých zásluh, vlastně je až nadlidsky pozitivní, což znamená pořádnou zátěž pro jeho představitele. Ukrajinský herec Alec (von) Utgoff, jehož předkové se šlechtického titulu museli za bolševiků vzdát, má naštěstí dost charizmatu, aby riziko ustál.

Sněžit už nikdy nebude Režie Małgorzata Szumowská, hrají Alec Utgoff, Maja Ostaszewská, Agata Kulesza, Weronika Rosati Hodnocení: 60 %

Typově by se dal popsat jako slovanský Patrick Swayze, má za sebou studium v Londýně i role v hollywoodských titulech Mission: Impossible – Národ grázlů či Jack Ryan: V utajení a vedle fyzické výbavy využívá dar tichého vnitřního úsměvu, kdykoli od něj paničky požadují masáž pro psa nebo sex pro sebe. Dokonce ani v baletní kreaci nepůsobí strojeně.

To se pohříchu nedá říci o filmu jako celku, do něhož režisérka Małgorzata Szumowská nadto propašovala ekologické poselství. Vánoční besídka s kouzelnickými triky sice tvoří pěkné adventní finále, ale po většinu doby jako by člověk sledoval uměleckou peep show.