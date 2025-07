14:00

O filmový návrat modrých skřítků se tentokrát postarala studia Paramount a Nickelodeon, jejichž moudří velitelé zřejmě usoudili, že by se tradiční animovaní hrdinové měli přizpůsobit současným dětem. Jenže mechanickou modernizací poslali Šmouly ve filmu do slepé uličky a diváky do dřímoty.