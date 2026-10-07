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RECENZE: Tuctovou gangsterku nespasí dredatý Jakub Štáfek ani slovenský folklór

Mirka Spáčilová
  14:00

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Lukáš Latinák a Jakub Štáfek ve filmu Šipkaři | foto: Falcon

Producent představoval česko-slovenský film Šipkaři slovy „crazy až experiment“ či „podkarpatský Guy Ritchie“. Model periferních gangsterek novinka opravdu opisuje, jenže Ritchie je už dávno jinde a odlišný folklór ani herectví ve stylu Partičky nestačí.

Struktura vyprávění se drží žánrového typu až otrocky. Zase už se začíná trojicí svázaných postav, které se právě chystá zálibně mučit mafiánský šéf Ivana Fraňka, načež se děj neméně obehraně vrátí v čase zpět před vypjatou scénu.

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RECENZE: Tuctovou gangsterku nespasí dredatý Jakub Štáfek ani slovenský folklór

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Lukáš Latinák a Jakub Štáfek ve filmu Šipkaři

Producent představoval česko-slovenský film Šipkaři slovy „crazy až experiment“ či „podkarpatský Guy Ritchie“. Model periferních gangsterek novinka opravdu opisuje, jenže Ritchie je už dávno jinde a...

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