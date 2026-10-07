Struktura vyprávění se drží žánrového typu až otrocky. Zase už se začíná trojicí svázaných postav, které se právě chystá zálibně mučit mafiánský šéf Ivana Fraňka, načež se děj neméně obehraně vrátí v čase zpět před vypjatou scénu.
RECENZE: Tuctovou gangsterku nespasí dredatý Jakub Štáfek ani slovenský folklór
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