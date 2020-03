RECENZE: Tvůrci Netflixu se začínají opakovat. Zachraňují to herci

Sydney je sedmnáct let, navštěvuje střední školu kdesi v Pensylvánii a od loňska, kdy se její otec oběsil, má problémy zvládat vztek. Trochu jako známá hororová figura Carrie. Než si však zcela uvědomí, že když se rozhněvá, praskají zdi, třese se zem a ostatním teče krev z nosu, musí řešit obvyklé problémy dospívajících. Posměvačné spolužáky, hlídání mladšího bratra nebo nejasné city k nejlepší kamarádce Dině.

Seriál I Am Not Okay With This, jehož názvu se prozatím nedostalo českého překladu, se od středeční premiéry stal v rámci českého Netflixu druhým nejsledovanějším pořadem. Není se čemu divit, stojí za ním jedni z nejúspěšnějších seriálových tvůrců posledních let – autoři fenoménů Stranger Things a The End of the F***ing World.

Svět, který Sydney obývá, připomíná lehce modifikovanou současnost. Teenageři v ní propadají popkulturním fenoménům osmdesátých a devadesátých let. Manšestru, kazetám VHS, vinylům, plakátům kapely Ramones, nikoliv sociální síti TikTok, brčku z cukrové třtiny nebo úzkostnému raperovi. Stylizace je to sympatická, bohužel už trochu nadužívaná, obzvlášť na Netflixu (viz seriál Sexuální výchova nebo výše zmíněná díla).

Jeden tak doufá, že o to více invence tvůrci vložili do příběhu. Bohužel ani to se nestalo. Komiksová předloha seriálu i scénář se silně opírá o románovou prvotinu Stephena Kinga Carrie (ačkoliv si to prý nikdo z tvůrců neuvědomuje), jen tentokrát hlavní hrdinku nezahaluje háv děsu, nýbrž spíše počínajícího superhrdinství. Všechna scenáristická dvířka by se však mohla zavřít stejně rychle, jako se otevřela, Netflix prozatím druhou sezonu I Am Not Okay With This nepotvrdil. A jestli potvrdí, muselo by to být snad jedině kvůli hercům.

I Am Not Okay With This USA, 2020, 30 min Režie: Jonathan Entwistle Scénář: Jonathan Entwistle, Christy Hall Hrají: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins Hodnocení­: 50 %

Ať už totiž osmnáctiletá představitelka Sydney Sophia Lillisová zažívá první polibky, nebo si právě tlačí pupínky na stehnech, působí nadmíru autenticky. Tak akorát protivně a mile zároveň jako každá jiná dívka jejího věku. To opravdové zlato seriálu se však skrývá v doprovodné hudbě kapely Bloodwitch a hlavně v šestnáctiletém Wyattu Oleffovi, jenž na filmovém plátně debutoval ve Strážcích galaxie.

Režisér mu sice, pravda, nabídl herecky vděčný part – ustřeleného, avšak srdečného parťáka Sydney Stanleyho, o to více se však Oleff mohl do role položit a pomoct výslednému zážitku i hodnocení filmu. Ani tak se bohužel nedostává dál než na ten nejprůměrnější průměr.