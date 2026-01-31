RECENZE: Jelen, na špínu jak řemen! Film o slavném mýdlu ukazuje absurditu dějin

Mirka Spáčilová
  12:30
Proslavilo je mýdlo s jelenem, tuk Ceres, kosmetika Elida. Ale zažili také válku, kdy bratranci museli bojovat proti sobě, odsun, znásilnění. Novinka kin Království mýdlových bublin, jež líčí barvité osudy rodu Schichtů, je zároveň výmluvným symbolem absurdit dějin.
Z natáčení filmu Království mýdlových bublin - dobová reklama značky Schicht

Z natáčení filmu Království mýdlových bublin - dobová reklama značky Schicht | foto: Krutón

Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na...
Z natáčení filmu Království mýdlových bublin - soška Elida
Z natáčení filmu Království mýdlových bublin
Z natáčení filmu Království mýdlových bublin


Po filmařské stránce není dokument Taťány Markové nijak výbojný, místy trochu nepřehledně těká v prostoru i času, takže se divák v rodokmenu hůře orientuje, ale to všechno se vytrácí díky poutavosti věcných faktů, již ještě posilují jak kouzelné dobové reklamy, tak zákulisní detaily.

Jelen, na špínu jak řemen, hlásá dávný reklamní slogan, načež dnešní potomci odemykají zrezivělé dveře chátrající ústecké vily. Spolu se zástupcem muzea objevují rarity, třeba sochu dívky, jež se stala tváří značky Elida; modelem k ní tenkrát stála půvabná recepční podniku.

Ale nejen vyspělým reklamním oddělením či nejvyšším továrním komínem v zemi předběhli Schichtovi dobu: měli první billboardy, první zvukové promítání, ještě před Baťou stavěli domky pro své dělníky, vilky pro manažery či tehdy moderní, nyní zarostlý plavecký bazén pro veřejnost.

Schichtové: Jak jejich slavné mýdlo s jelenem proslavilo Ústí v Evropě

Díky rodinné kronice, kterou sepsala jedna z manželek bývalých majitelů, se filmařům nabízí bohatá osnova vyprávění, do níž se vejdou jak domácí postřehy včetně jídelníčku či nadšení pro rané automobily, tak historické události, které se do soukromých dějin promítly.

Například v době, kdy už byli součástí mezinárodního koncernu, pracovali někteří členové rodu v zahraničí. A zatímco jedni zůstali v Anglii, druhé rodiče povolali z Afriky zpět, načež za Hitlera musel syn narukovat a na východní frontě padl, kdežto jeho londýnští bratranci bojovali na opačné straně; jak dokládá dokument, po válce se za ně zaručil sám Jan Masaryk.

Království mýdlových bublin

60 %

Česko, 2025, 82 min

Režie: Taťána Marková

Kamera: Petr Vejslík

Továrně nařídili nacisté válečnou výrobu, tudíž se stala terčem spojeneckých náletů, a když se s mírem upínaly naděje Schichtů k Američanům, nakonec to byl Rus, jemuž se pod pohrůžkou, že jinak zabije její děti i rodiče coby rukojmí, musela kronikářka rodu podvolit.

To je silná pasáž, naopak poměrně letmo snímek shrne poválečný vývoj slavné značky: znárodnění, vznik i pád firmy Severočeské tukové závody. Nicméně mýdlo s jelenem se už zase prodává a otázku, jestli díky nové generaci Schichtových ožije i jejich sídlo, nechává dokument otevřenou.

Každopádně však o donekonečna propírané česko-německé minulosti poví nejvíce kterýkoli konkrétní příběh, jenž podobně jako Království mýdlových bublin zjišťuje, že černobílé dělení na hodné a zlé nestačí.

