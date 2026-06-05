Titul Scary Movie: Děsnej biják před šestadvaceti lety proklestil cestu parodiím hororů, což byl tehdy průkopnický způsob, jak se dva přezírané žánry navzájem okysličí.
Jenže opakovaný vtip přestává být vtipem mnohem dříve než za čtvrt století a návratu nepomůže ani již obehrané zcizování, odbočování a komentování, v jehož rámci zazní třeba „beru prachy za to, že dělám kulový, a vy na to ještě čučíte“. Replika se sice týká fenoménu influencerů, ale dala by se vztáhnout k celému filmu.
Pár úsměvů přece jen probije: za zpravodajství na OnlyFans, za hrob pro bezejmenný bílý komparz, za variaci na animovaný fenomén K-pop nebo za dryáčnický zdravotnický personál.