Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: Zbytečný návrat Scary Movie. Nebudí ani smích, ani strach

Premium

Fotogalerie 7

Z filmu Scary Movie | foto: CinemArt

Mirka Spáčilová
  8:00
Tvůrci svůj snímek Scary Movie označují za kombinaci předělávky původní verze z roku 2000 a dalšího, v pořadí šestého dílu série. Jenže pokud ani sami autoři nevědí, co přesně a proč vlastně točí, výsledek může někdejší módní vlnu leda pohřbít ještě hlouběji.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Titul Scary Movie: Děsnej biják před šestadvaceti lety proklestil cestu parodiím hororů, což byl tehdy průkopnický způsob, jak se dva přezírané žánry navzájem okysličí.

Jenže opakovaný vtip přestává být vtipem mnohem dříve než za čtvrt století a návratu nepomůže ani již obehrané zcizování, odbočování a komentování, v jehož rámci zazní třeba „beru prachy za to, že dělám kulový, a vy na to ještě čučíte“. Replika se sice týká fenoménu influencerů, ale dala by se vztáhnout k celému filmu.

Pár úsměvů přece jen probije: za zpravodajství na OnlyFans, za hrob pro bezejmenný bílý komparz, za variaci na animovaný fenomén K-pop nebo za dryáčnický zdravotnický personál.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Film s nahou nezletilou Nastassjou Kinskou zmizí po půlstoletí z distribuce

Nastassja Kinská, Rüdiger Vogler a Hans Christian Blech ve filmu Chybný pohyb.

Nadace Wima Wenderse ve středu oznámila, že ze všech distribučních kanálů stáhne film Chybný pohyb režiséra Wenderse z roku 1975. Obsahuje totiž nahou scénu s tehdy teprve třináctiletou německou...

Jdu z Edenu a slyším svoji píseň. Ewa Farna se na Václaváku přidala k mladé zpěvačce

Ewa Farna si na Václaváku zazpívala s amatérskou umělkyní

Být ve správný čas na správném místě. Tak by se dal popsat jedinečný zážitek, který se naskytl mladé zpěvačce vystupují pod jménem Natalli. V momentě, kdy s kytarou na pražském Václavském náměstí...

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

RECENZE: Zbytečný návrat Scary Movie. Nebudí ani smích, ani strach

25 % Premium
Z filmu Scary Movie

Tvůrci svůj snímek Scary Movie označují za kombinaci předělávky původní verze z roku 2000 a dalšího, v pořadí šestého dílu série. Jenže pokud ani sami autoři nevědí, co přesně a proč vlastně točí,...

5. června 2026

Rock for People 2026 se blíží. Jaký je program a kolik stojí vstupenky

Fanoušci před koncertem Guns N’ Roses na hradeckém letišti (15. června 2025)

Jeden z největších a nejstarších open-air festivalů v Česku se letos opět vrací na bývalé letiště v Hradci Králové. Areál Park 360, vzdálený jen dva kilometry od centra města, přivítá Rock for People...

4. června 2026  17:22

Klauniáda na Hradě. Shakespearovské slavnosti slibují strhující Komedii omylů

Marek Adamczyk a Aneta Krejčíková - Komedie omylů - Letní shakespearovské...

Letní shakespearovské slavnosti vstupují do své 29. sezony, v rámci které si pro diváky připravily inscenaci Komedie omylů. Nejdivočejší, nejhranější, nejkratší a nejvtipnější kus z pera britského...

4. června 2026  16:42

Známe kandidáty na šéfa Národní galerie. Favoritkou je i dočasná ředitelka

Premium
Dočasná ředitelka Národní galerie Olga Kotková (9. dubna 2026)

Národní galerie Praha vybírá nového generálního ředitele. Poté, co ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v březnu odvolal z této pozice Alicju Knastovou, instituci dočasně řídí Olga Kotková. Ta...

4. června 2026  16:19

RECENZE: Nevkus i vášeň 80. let jsou zpět. V duhových orgiích jménem Vládci vesmíru

65 % Premium
Jared Leto ve filmu Vládci vesmíru (2026)

Co přichází po ohrané superhrdinské nudě jménem Avengers? Přepálené, duhově barevné osmdesátkové orgie jménem Vládci vesmíru, které oplývají v tomto žánru tolik potřebným nadhledem. Bude to ale...

4. června 2026

V 30 letech zemřel Adam Matýsek, bubeník kapel Nebe a Kofe-in

Adam Matýsek, bubeník skupiny Nebe

Zemřel Adam Matýsek, bubeník dnes již nefunkční havířovské skupiny Nebe a taktéž kapely Kofe-in z Opavy. Vyučoval také na Základní umělecké škole Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. Hudebníkovi...

4. června 2026  15:58

Co právě vyšlo? Tohle je 10 domácích desek, které by vám neměly uniknout

Hudebnice, producentka a skladatelka, v Praze žijící slovenská autorka Monika...

Hledáte inspiraci, co si pustit? Přinášíme výběr deseti domácích alb vydaných během posledních týdnů, která zaujala silnými texty, promyšlenou produkcí i osobitou atmosférou. Mezi nejzajímavějšími...

4. června 2026  14:58

RECENZE: Vítězná Losí odysea zapomněla, že mystika potřebuje především ticho

55 % Premium
Z filmu Amoosed: losí odysea

Do kin vstupuje snímek Amoosed: losí odysea poté, co na letošním festivalu Jeden svět vyhrál cenu pro nejlepší český film. Majestátní zvířata v něm hrají stejně klíčovou roli jako „olosení“, tedy...

4. června 2026

Jak mají Češi uspět v Eurovizi? Musíte být pravdiví, radí dvojnásobná vítězka Loreen

„Musí to být od srdce,“ říká dvojnásobná vítězka Eurovize Loreen

Švédská zpěvačka Loreen poskytla první rozhovor pro české hudební publikum. Skrze televizi Óčko promluvila s moderátorkou Stanislavou Houdkovou. Dvojnásobná vítězka Eurovision Song Contest zde...

4. června 2026  12:15

Zemřela kreslířka Marjane Satrapiová, autorka oceňovaného filmu Persepolis

Marjane Satrapiová na snímku z roku 2022

Ve věku 56 let zemřela francouzsko-íránská kreslířka a režisérka Marjane Satrapiová. Proslavila se zejména svým režijním animovaným debutem Persepolis z roku 2007, který byl natočen podle jejího...

4. června 2026  11:01,  aktualizováno  11:06

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

RECENZE: Román z míst, kde štěkají kočky. Je aktuální a nepodléhá sentimentu

Pohoří Kavkaz v ruském Kabardsku-Balkarsku. Právě zde se odehrává děj románu...

Vystudovaný pedagog Stanislav Beran sepsal teskný a čtivý text o lidech, kterým dějiny znovu a znovu vstupují do života. Román s poněkud záhadným názvem Tam, kde štěkají kočky vypráví o rodině,...

4. června 2026  9:16

Film s nahou nezletilou Nastassjou Kinskou zmizí po půlstoletí z distribuce

Nastassja Kinská, Rüdiger Vogler a Hans Christian Blech ve filmu Chybný pohyb.

Nadace Wima Wenderse ve středu oznámila, že ze všech distribučních kanálů stáhne film Chybný pohyb režiséra Wenderse z roku 1975. Obsahuje totiž nahou scénu s tehdy teprve třináctiletou německou...

3. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.