RECENZE: Do Osvětimi s humorem? Jde to, dokazují Fry s Dunhamovou

Oba herci, Američanka a Angličan, završují nadnárodní charakter německo-francouzského filmu, který natočila rodačka ze Západního Berlína Julia von Heinzová podle knihy australské autorky Lily Brettové, jež se inspirovala osudy svých židovských předků.

Právě herecký tandem také dodává snímku na jiskřivosti a zahraničním recenzím na smířlivosti, byť poznamenávají, že „z předlohy se něco ztratilo“.

Třeba duch mrtvého velitele koncentračního tábora v Osvětimi, jenž ve spisovatelčině verzi dvojici na cestě Polskem provází, ve filmu není, ale ne že by zrovna jeho motiv scházel či že by vadil New York coby nový domov rodu, jenž nahradil knižní Melbourne. Rozpaky budí spíše pozvolné tíhnutí k sentimentu, kterému staví nejpevnější hráz ústřední tandem.

Od počátku totiž filmový pár svou road movie buduje na základech tragikomedie. Oba jsou na zabití: ona svou vážností, s níž z příruček studuje rodiště svých rodičů i lágr, jímž prošli, on lehkovážností, s níž výlet bere jako zábavu. Otec se poživačně krmí v hotelích, rozhazuje dolarové úplatky a dceřině dietnímu „ptačímu zobu“ se posmívá.

Navíc před náhodnými známými rozebírá její zkrachovalé manželství, popíjí, zpívá, tančí a flirtuje, zatímco dcera trpí, kdykoli ji láskyplně oslovuje „tykvičko“ a vydává ji za slavnou bohatou novinářku.

Ale postupně se ukazuje, že otcův postoj pramení ze sebeobrany před bolestnými doteky minulosti, kterou už nechce řešit, zatímco dcera si žádá spravedlnost za každou cenu – jako v jedné z nejsilnějších scén, kdy zcizené památky vlastních předků musí od nynějších obyvatel jejich bytu odkoupit.

„Nechoď tam sama, víš, co Poláci dělali Židům, kteří se po válce vrátili.“ Nejen tohle varování by asi polské publikum těžce neslo. Účinkuje však, že děj se odehrává počátkem 90. let, kdy chudoba a devastace postkomunistických zemí odpovídá realitě.

Nadto i mezi místními najde film nejen křiváky či ubožáky zděšené, že si navrátilci přišli pro svůj majetek, ale i nezištné pomocníky od taxikáře po tlumočníka.

Čím blíže k Osvětimi, kde nabízejí přeživším dopravu po areálu zdarma, tím více typ humoru černá, ať dcera protestuje proti označování tábora smrti za muzeum, nebo otec opravuje průvodkyni: Tady to nebylo, tamhle jsme vystupovali!

Rodinný poklad 60 % Režie Julia von Heinzová, hrají Lena Dunhamová, Stephen Fry, André Hennicke Originální název: Treasure Kinobox: 62 % IMDb: 6.6

Dokud otec nostalgii vtipně rozbíjí a dcera žasne nad místními službami včetně dvojité platby za vstup a za papír na záchodcích, udržuje si Rodinný poklad odstup od obvyklých příběhů holocaustu. Muž požitkářsky předstírá, že se ho návrat nedotýká, žena naopak vše prožívá až příliš opravdově.

Ale v okamžiku vzájemného sebevýprodeje minulých křivd a tajemství, kdy se konečně ocitnou na stejné vlně odpuštění a jeden druhému v náručí, mají i Fry s Dunhamovou co dělat, aby se v dojemných výjevech neutopili.

Hlavně díky jedinečnosti každého z herců a současně jejich blízké, takřka domácky působící souhře však Rodinný poklad dokazuje, že ani Osvětim není zónou, kam je úsměvu vstup zakázán. A to jej staví nad průměr.