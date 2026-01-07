RECENZE: Keltské kněžky předešly Freuda. Ranhojič se přesouvá k povšechné fantasy
Samozřejmě orientální kulisy působily pohledněji než ostrovní temnota středověku, ubyly také herecké hvězdy Ben Kingsley a Stellan Skarsgard, naopak na svém místě zůstávají jak Tom Payne v hlavní roli, tak pečlivá doslovnost režiséra a spoluscenáristy Philippa Stölzla.
Pravidla výpravné podívané si pokračování střeží, přestože hned úvodní ztroskotání v bouři, které novopečeného otce připraví o manželku, vypadá dost kašírovaně. Nicméně krutostí, špínou a krví se nešetří, navíc přibudou keltské motivy v podobě pronásledovaných „čarodějnic“, druidek neboli kněžek léčících lidské duše pomocí bylinek a rituálů.
|
RECENZE: Jak Ranhojič v Persii potká medicínu a Angeliku
S nadsázkou se dá říci, že hrdina si přidává specializaci raného Freuda, osvojí si postupy otevírání podvědomí, což se mu hodí zvláště ve chvíli, kdy zbavuje dávného traumatu princeznu vězněnou v dobovém blázinci, jež se jako jediná může postavit proti zákeřné uchvatitelce trůnu.
Zkrátka znovu přijdou ke slovu dvorské intriky a s nimi velmi přímočaré kategorie dobra a zla, kde se utkávají podlí bohatí tmáři a nuzní hodní pokrokáři. Pohádkovému nádechu ještě napomáhá podobnost s domácí klasikou: chudinu léčí hrdina ve stylu Dařbujána a Pandrholy, panovníka na způsob Lotranda a Zubejdy.
Ranhojič II
Německo, 2025, 144 min
Režie: Philipp Stölzl
Scénář: Jan Berger, Philipp Stölzl
Hrají: Tom Payne, Emily Cox, Aidan Gillen, Liam Cunningham, Emma Catherine Rigby, Owen Teale, Sara Kestelman, Áine Rose Daly, Anne Ratte-Polle, Máté Haumann
Kinobox: 68 %
Nejednoznačnější charakter zastupuje pouze Aidan Gillen v roli královského lékaře, v němž se sváří strach o vlastní postavení s touhou po získání nových vědomostí, jež si z Persie přinesl jeho profesní rival. Současně ho nenávidí i obdivuje a Gillen, jejž proslavila Hra o trůny, to umí zahrát.
Právě léčebné metody opět tvoří nejzajímavější položku snímku, počínaje drsnou věcností umrtvení a konče císařským řezem, zatímco jeskyně coby násilné odkladiště psychicky nemocných lidí se blíží béčkovému hororu s bytostmi na rozhraní zombie a kanibalů.
A znovu na zážitku ubírá neúměrná délka, na niž se podepisuje bezmála seriálová struktura příběhu, nastavovaná obřadnost i nabubřelost projevů. Milovníci akčních scén se sice dočkají ohně, lynče, šermířského souboje i bitvy s hořícími šípy, ale žánrově se Ranhojič II přesouvá od historického románu k povšechné fantasy.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Poslední cyklista 65 %, Wonka 70 %, Vdovy 60 %, Jedině Tereza 35 %, Duna: Část druhá 90 %, Czech Made Man 70 %, Ten, kdo tě miloval 60 %, Dostaň ho tam 60 %, Pustina 75 %, Hrdinové a zbabělci 50 %, Na život a na smrt 65 %, Karate Kid: Legendy 70 %, Vražedné stíny 45 %, Ženská pomsta 20 %, Miluji tě modře 30 %, Víly z Inisherinu 80 %
Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru
Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...
Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo
Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...
GLOSA: Co dům dal. Televizní silvestr už rezignoval na sebemenší nápad
V silvestrovské estrádě z roku 1979 tipovali Miroslav Horníček a Jiří Sovák, že v roce 2020 bude mít televize pětadvacet kanálů, a prosili, aby alespoň jeden našel prostor pro jejich reprízu. Jistěže...
Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo
Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...
Tommy Lee Jones přišel o dceru Victorii, zahrála si s ním v Mužích v černém
Ve věku 34 let náhle zemřela Victoria Jones, dcera oscarového herce Tommyho Lee Jonese. Podle informací amerických médií byla nalezena bez známek života v hotelu Fairmont v San Franciscu. Příčina...
RECENZE: Keltské kněžky předešly Freuda. Ranhojič se přesouvá k povšechné fantasy
Ve filmu Ranhojič se mladík z anglické vsi dostal do Persie, kde studoval medicínu u slavného Avicenny, v Ranhojiči II se vrací a v Londýně buduje nemocnici pro chudé. Jenže v roce 1050 proti...
RECENZE: Táta, co tu nebyl. Triumfující Skarsgård míří v Citové hodnotě k Oscaru
Po Velké ceně z Cannes a sbírce nominací na Zlaté glóby i Evropské filmové ceny nejspíše novinka kin Citová hodnota promluví i do oscarových šancí. Zejména díky hercům od Elle Fanningové po Stellana...
Zemřel maďarský filmař Béla Tarr, režisér slavného Satanského tanga
Ve věku 70 let zemřel po dlouhé nemoci maďarský režisér Béla Tarr, informovala agentura AFP s odvoláním na maďarská média. Tento významný představitel světové kinematografie byl známý temnými filmy,...
Drazí Gróňané, vyhlaste nezávislost! vzkazuje Björk v napjatých časech
Islandská zpěvačka Björk sdílela na Instagramu vášnivý příspěvek, v němž vyzvala obyvatele sousedního Grónska, aby vyhlásili nezávislost na Dánském království. Přála by jim, aby se odtrhli tak, jak...
Nejvíc šancí na ceny filmové kritiky mají Otec, Sbormistr a Karavan
Po šesti nominacích na Ceny české filmové kritiky za rok 2025 mají dramata Otec v režii Terezy Nvotové a Sbormistr od Ondřeje Provazníka. Hlavní cenu pro nejlepší film může získat ještě road movie...
V nominacích na ceny Vinyla figurují Amelie Siba nebo kapela Ida The Young
Porota hudebních cen Vinyla odhalila nominace patnáctého ročníku. O ocenění za Desku roku se ucházejí písničkářská experimentátorka Amelie Siba s albem This may be the only way 2 heaven, Tomáš...
Uťatá hlava i „milenec“ Šafránkové. Čtvrtá řada Modré krve ukáže jedinečné osudy
Popravy, lebky, dolary. Tak ohlašuje hrabě František Kinský, průvodce cyklu Modrá krev, jeho čtvrtou řadu, kterou Česká televize začne vysílat od 7. ledna. Desetidílné pokračování série mapující...
RECENZE: Krimi jako regionální potravina. Co mají na Zlínsku? Vinice, Baťu a zločin
Po Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích nastupuje Místo zločinu Zlín. Též premiérová krimisérie se řídí principem, jenž připomíná značku Regionální potravina v cyklu Kluci v akci. Čili pochlubíme...
Milovníci Metody Markovič odpočítávají poslední dny. Kdy začne série o Strakovi?
Kriminální minisérie Metoda Markovič: Straka staví na úspěchu předchozího seriálu o pátrání po vrahovi Ladislavu Hojerovi. A laťku má nastavenou hodně vysoko. Stejně jako Metoda Markovič: Hojer je i...
Diane Keatonová se nikdy nevdala, v padesáti se přesto rozhodla pro mateřství
Když děláte věci jinak než ostatní, mohou vás označit na blázna nebo k vám začnou vzhlížet. Diane Keatonová měla bohaté zkušenosti s oběma přístupy. Označit Diane za pouhého diblíka by ale bylo...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
Singl za čtyři tisíce? Kňouráte jako malí smradi, vzkazuje fanouškům kytarista Kiss
Vinnie Vincent, v letech 1982 až 1984 kytarista kapely Kiss, nikdy netrpěl přehnanou skromností. Teď se ale zdá, že jeho hypertrofované ego definitivně prolomilo tělesnou schránku svého nositele a...
Seriál Stranger Things opět zpopularizoval dávné hity. Generace Z nyní objevila Prince
K obrovské popularitě seriálu Stranger Things nepochybně přispěla i obratná práce autorů Matta a Rosse Dufferových s dobovými písničkami. Umisťovali je do děje tak nápaditě, že jim vdechli nový život...