Skutečné zločiny vždycky znovu fascinují. Přinejmenším do té doby, než se octnou v dokumentech vyprávěných naprosto stejnou metodou, která jedinečnost každé kauzy mění v sériovou rutinu. Novinka...

Psal se 5. srpen 1995 a Strahovský stadion se otřásal pod náporem fanoušků. Přesně před třiceti lety do Prahy přijela kapela Rolling Stones. Událost se zapsala do historie české hudby rekordní...

Fanoušky tvrdé hudby čeká každoroční svátek. Ve vojenské pevnosti Josefov se až do soboty koná metalový festival Brutal Assault. Čtyřdenní permanentky už jsou rozebrané, koupit lze jen vstupenky na...

Pojďme to zkusit prostě, stručně a bez meziřádkových jízlivostí. Kanadský zpěvák Justin Bieber vydal po čtyřech letech od předchozí desky Justice nové album nazvané Swag. Obsahuje jedenadvacet...

Král smutných pohádek. Před 150 lety zemřel spisovatel Hans Christian Andersen

Je to přesně sto padesát let od smrti slavného dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Proslul jako autor divadelních her, cestopisů, románů a básní a především jako autor pohádek. Celkem...