RECENZE: Novodobí Homolkovi přidali křtiny. Co Babčákovou s Hádkem čeká dál?

Jmenovitě Eva Holubová a Jaroslav Dušek coby generálská babička a dědeček, policista ve výslužbě, natěšení na křtiny vnučky, kterou jejich syn Matěj Hádek se svou ženou Simonou Babčákovou ovšem ve vší tajnosti hodlají pojmenovat jinak, než prarodiče čekají.
To by ovšem na celovečerní příběh nestačilo, takže Hádek s Babčákovou, což je opět nejzábavnější tandem, řeší ještě pokus o loupež v podání packala Jaroslava Plesla, kam se čirou náhodou připlete Hádkův hrdina a prodavačku čili Annu Polívkovou, která ztratí paměť, společně unesou.
Na druhé straně je třeba uznat, že ačkoli se tu dějí vesměs ptákoviny, alespoň se pořád něco děje, což je v současném českém filmu vcelku unikát.