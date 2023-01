RECENZE: Líbivé Přání k narozeninám hledá ztracené děti mezi lány

Premium Těžko by se v naší zemi hledal člověk, který nikdy neviděl film Jiřího Menzela Vesničko má středisková. A jen těžko by...

RECENZE: Že by seriálový hit roku? Muž a dívka putují v The Last of Us

Premium První seriál HBO založený na videohře budí u fanoušků nadšení. Příběh The Last of Us napsal tvůrce Černobylu Craig...