RECENZE: Čeští filmaři mohou Slovákům jejich Potopu jenom tiše závidět

Gonda, rovněž spoluautor scénáře a nositel vzpomínek, co se do Potopy otiskly, shrnul svou inspiraci slovy: „Už v dětství mě fascinoval pocit, že i místo, kde žiju, tady jednou nebude.“ Vyprávění z malé rusínské osady, jež má v roce 1980 ustoupit přehradě, natočil s takovou vnímavostí a zároveň sebejistotou, že se do roka dá očekávat repete trofejí pro slovenské tituly s českou podporou, které letos sklízejí Otec a Nahoře nebe, v dolině já.
Se snímkem Nahoře nebe, v dolině já sdílí Gonda zájem o zapomenuté konce světa. Už jeho absolventský film Pura Vida, který se dostal na festival v Cannes do sekce Cinefóndation, sledoval rusínskou rodinu, nicméně v Potopě režisér ubral na sociální lince a posílil jak vývoj vztahů, tak nosné téma vzpoury a smíření.
Dědinu zvolna zalijí poraženectví, apatie, rezignace, odevzdanost: Dobytek musíme prodat, mrtvé vykopat, ale na sídlišti aspoň bude teplá voda.