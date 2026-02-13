RECENZE: Čeští filmaři mohou Slovákům jejich Potopu jenom tiše závidět

Z filmu Potopa | foto: Continental Film

Mirka Spáčilová
  14:00
Můžeme se stokrát utěšovat, že malé zázraky jako novinka kin Potopa vznikly i díky českému koprodukčnímu vkladu, ale pravda je neúprosná. Příběh o volbě mezi snem a povinností, který jako celovečerní debut natočil Martin Gonda, je zkrátka film slovenský a záviděníhodný.

Plachá filmová hvězda. Jak šel čas s Janou Brejchovou

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo

Portorikánec Bad Bunny při vystoupení na Super Bowlu (9. února 2026)

Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K...

RECENZE: Čeští filmaři mohou Slovákům jejich Potopu jenom tiše závidět

Z filmu Potopa

Můžeme se stokrát utěšovat, že malé zázraky jako novinka kin Potopa vznikly i díky českému koprodukčnímu vkladu, ale pravda je neúprosná. Příběh o volbě mezi snem a povinností, který jako celovečerní...

13. února 2026

Nicolas Cage se promění v šíleného Spider-Mana. Seriál bude mít dvě verze

Nicolas Cage v seriálu Spider-Noir

Po Maguireovi, Garfieldovi a Hollandovi se dalším pavoučím mužem stane léty ošlehaný Nicolas Cage. Postavě Spider-Mana Noira už propůjčil svůj hlas v oscarovém animovaném snímku Spider-Man: Paralelní...

13. února 2026  13:14

Scorsese je v Praze, kde natočí nový film. V metropoli se objeví i DiCaprio či Lawrence

Leonardo DiCaprio v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna 2026)

Režisér Martin Scorsese a herec Leonardo DiCaprio míří do Prahy. V hlavním městě budou společně natáčet film What Happens At Night, v němž kromě jmenované hvězdy budou hrát Jennifer Lawrence,...

13. února 2026  12:30

RECENZE: Láska mezi kapkami krve. Deska Charli xcx bolí na těle i na duši

Souběžně s premiérou filmu Bouřlivé výšiny vyšlo album Wuthering Heights...

Souběžně s premiérou filmové adaptace klasického románu Emily Brontëové Bouřlivé výšiny (česky též jako Na Větrné hůrce) vyšlo album Wuthering Heights zpěvačky Charli xcx s doprovodnými skladbami....

13. února 2026  11:30

Brněnské Divadlo Bolka Polívky zahraje v Praze. Uvede novinku Anděl v lihu

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

V pražském Divadle Bez zábradlí vystoupí v pátek brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se...

13. února 2026  10:22

Lidská zoo s herci, boxery a gospelem. Můj největší divadelní počin, říká režisér Tauš

Divadelní představení HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie v Nové Spirále pražského...

Čtyřicet zcela odlišných performerů, čtyřicet identit a energií. Divadelní představení HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie pod taktovkou režiséra Viktora Tauše servíruje velkou, barevnou a hlasitou show s...

13. února 2026

Začal filmový festival Berlinale, Zlatého medvěda převzala Yeohová

Zlatého medvěda za celoživotní dílo na festivalu Berlinale převzala malajsijská...

Slavnostně začal ve čtvrtek večer v Berlíně 76. ročník mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Zlatého medvěda za celoživotní dílo převzala malajsijská herečka Michelle Yeohová. Až do 22. února...

13. února 2026  6:10

RECENZE: Že by druhý Leon? V úkrytu chrání dívku zabiják Jason Statham

Z filmu V úkrytu

Tvůrci akčního thrilleru V úkrytu doufají, že na ústřední postavě bývalého špiona v podání Jasona Stathama vybudují celou filmovou sérii. Ale k tomu by potřebovali jednak více originality, jednak...

12. února 2026

Štefan Margita se jako severský bůh ohně rozloučí s divadelní kariérou

Štefan Margita

Operní pěvec Štefan Margita se v roli Loge, severského boha ohně, naposledy ukáže na divadelních prknech. A to v opeře Richarda Wagnera, která nese název Zlato Rýna a je prologem autorovy čtyřdílné...

12. února 2026  15:02

RECENZE: Démonický a loučící se Hůlka jako Dracula lačnil po krvi v O2 areně

Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...

Halové turné muzikálu Dracula ke třiceti letům od premiéry poprvé zavedlo legendární představení i do pražské O2 areny. Coby krvežíznivý hrabě z Transylvánie exceloval Daniel Hůlka, který potvrdil,...

12. února 2026  14:10

Každý rok se musím k sošce vrátit, říká designér Českého lva

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

Soška filmového Českého lva prošla od svého prvního předávání v roce 1994 řadou proměn. Finální podobu získala v roce 2018 pod vedením designéra Ronyho Plesla a mistrů sklářů z nižborské sklárny...

12. února 2026

VIDEO: Nesahat na obušek! Havlová, Pořízková a Holubová řádí jako Bardotky

Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová ve filmu Bardotky

Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová se představují v první ukázce snímku Bardotky, který slibuje zábavnou dámskou jízdu. Snímek „o ženách, které umí žít“ vstoupí do kin 23. července.

12. února 2026  10:33

