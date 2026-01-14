RECENZE: Počet normálních lidí klesl na nulu, spočítal Poslední Viking

Nejen trefný výrok jedné z postav „Počet normálních lidí v domě klesl na nulu“ napovídá, že novinka kin Poslední Viking je určena zejména pro milovníky podvratných ulítlostí, třebaže zprvu se tváří jako gangsterka.
Starší bratr čili Nikolaj Lie Kaas se po letech vrací z vězení a chce, aby mu mladší neboli Mikkelsen ukázal, kam podle jeho pokynů zakopal ukradené peníze. Jenže ten si kvůli psychické poruše nic nepamatuje - nebo pamatovat nechce.
Násilí sice hraje prim také v současném ději, ovšem tam se převléká do stylizace krvavé nadsázky, jako kdyby si filmaři zkoušeli tarantinovskou parodii v severském balení.