RECENZE: Kdo je v Pomocnici víc sexy? Sydney Sweeney, či Amanda Seyfriedová?

Premium

Fotogalerie 8

Film Pomocnice míří do kin. | foto: Bontonfilm

Mirka Spáčilová
  16:00
Zápletka filmu Pomocnice se točí kolem tří postav, mediální poprask kolem jediné z nich, představitelky titulní role Sydney Sweeney – či spíše kolem jejího výstřihu. Ovšem herecky vítězí Amanda Seyfriedová coby její zaměstnavatelka a Brandon Sklenar, o něhož se zprvu přetahují, je prostě manekýn.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Psychothriller vznikl podle stejnojmenné knihy Freidy McFaddenové, na niž navázaly další díly, Tajemství pomocnice (filmový přepis se chystá na rok 2027) a Pomocnice odvedle. Sydney Sweeney má tedy vystaráno, její postava může dál mezi vařením a smýčením nakukovat do ložnic svých zaměstnavatelů a hádat, čí krev se objevila ve špinavém prádle.

Klišé, že i v bitevním finále hrdinka prodává svůj dekolt, lehce vylepší pointa v duchu Univerzální uklízečky, která současně zeširoka otevírá bránu příštím pokračováním.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

Zemřel Jurij Galin, šéf Docela velkého divadla získal české občanství díky Havlovi

Režisér, zakladatel a bývalý umělecký šéf Docela velkého divadla v Litvínově...

Ve věku 82 let podlehl dlouhé a těžké nemoci režisér a zakladatel Docela velkého divadla v Litvínově na Mostecku Jurij Galin. Bývalý umělecký šéf původem z Ruska byl známý na české i mezinárodní...

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

Fašismus v celé jeho aroganci. Tak hodnotí výkon Russella Crowea v roli Göringa

Premium
Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025)

Norimberský proces se do dějin kinematografie zapsal již mnohokrát, nyní otevírá další, podle prvních reakcí kontroverzní kapitolu. Jelikož film Norimberk ukazuje, že i ztělesněné zlo ve spojení s...

RECENZE: Kdo je v Pomocnici víc sexy? Sydney Sweeney, či Amanda Seyfriedová?

55 % Premium
Film Pomocnice míří do kin.

Zápletka filmu Pomocnice se točí kolem tří postav, mediální poprask kolem jediné z nich, představitelky titulní role Sydney Sweeney – či spíše kolem jejího výstřihu. Ovšem herecky vítězí Amanda...

12. ledna 2026

Batolata byla v tranzu, dospělí se děsili. Teletubbies ovlivnili vkus celé generace

Z dětského seriálu Teletubbies

Před čtvrt stoletím skončila jedna z nejbizarnějších kapitol televizní historie. Čtyři barevní mutanti s televizory na břiše naštvali polskou vládu a donutili americké kazatele k modlitbám za...

12. ledna 2026  15:19

Discopříběh vrátí Plzeň do osmdesátek a oslaví 40 let od premiéry

Film Discopříběh oslaví v roce 2027 40 let od premiéry. Toto výročí připomene...

Legendární film Discopříběh oslaví v roce 2027 neuvěřitelných 40 let od premiéry. Toto výročí připomene velkolepá show 18. června 2027 v plzeňském amfiteátru Lochotín, kde se před čtyřmi dekádami...

12. ledna 2026  11:54

RECENZE: Stypkovy písně sílu neztrácejí. Připomněli ji Farna, Tichá a Mirai

Premium
Pocta Davidu Stypkovi v O2 universu - Kateřina Marie Tichá, Ewa Farna, Mirai...

K příležitosti pěti let od odchodu písničkáře Davida Stypky se diváci sešli v pražském O2 universu. Za mikrofonem se střídali Kateřina Marie Tichá, Ewa Farna a Mirai Navrátil, hrála kapela Bandjeez a...

12. ledna 2026

GLOSA: Překvapení? Ale kdeže, Zlaté glóby jen vystihly americkou ulici

Premium
Paul Thomas Anderson dostal sošku za nejlepší režii i scénář. Oboje za film...

Hollywoodská média skloňují překvapení ve všech pádech. Zatímco snímek Jedna bitva za druhou proměnil na Zlatých glóbech čtyři z pěti nominací včetně nejlepší komedie, mezi dramaty, kde vyhrál...

12. ledna 2026  10:32

Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl třeba Chalamet

V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet (12. ledna 2026)

Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál získal v noci na pondělí na slavnostním vyhlašování amerických filmových cen film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, který ztvárnil...

12. ledna 2026  6:15,  aktualizováno  8:06

GLOSA: Dějepisář se na mě kvůli majoru Zemanovi zlobil. A teď na mě došlo

Major Zeman

Když jsem na gymnáziu řekla svému učiteli dějepisu, že se dívám na majora Zemana, odsoudil mě. Dnes ho sám používá ke vzdělávání dalších učitelů.

12. ledna 2026

Zemřela Miroslava Pešíková, osobnost našeho baletu a sólistka Národního divadla

Sólistka baletu pražského Národního divadla Miroslava Pešíková na snímku z 1....

Ve věku 79 let v neděli zemřela Miroslava Pešíková, významná osobnost českého baletu. Emeritní sólistka Baletu Národního divadla spojila celou svoji kariérou s naší první scénou. V roce 2023 byla...

11. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  20:09

Představení mimo záři reflektorů. Co vše se odehrává v zákulisí Národního divadla

Premium
Vítejte v Národním divadle

Garderobiérky, maskérky, rekvizitáři. Kulisáci. Inspicientka. Režiséři. Zvukaři. Herci. Vítejte v Národním divadle, v úžasném životě za kulisami, který divákům obvykle zůstává skrytý. Dnes se tam...

11. ledna 2026

GLOSA: Hilský opět prvotřídní. Dočkali jsme se čtivého překladu Ztraceného ráje

Profesor Martin Hilský (20. června 2023)

Jeden letitý překladatelský dluh je konečně vyrovnán. V péči nakladatelství Academia je od prosince loňského roku na trhu čtivý a současnému čtenáři dokonale srozumitelný překlad epického básnického...

11. ledna 2026  15:39

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Zpopularizoval UFO, hitem se stala hned jeho prvotina. Zemřel Erich von Däniken

Mimozemšťané jsou mezi námi a každý je mohl potkat, tvrdí legendární švýcarský...

Zemřel autor bestsellerů a popularizátor UFO Erich von Däniken. Švýcarskému spisovateli a záhadologovi, který svůj život zasvětil pátrání po stopách mimozemšťanů na Zemi, bylo 90 let. Proslavil se už...

11. ledna 2026  13:10,  aktualizováno  14:51

Mimozemšťané žijí mezi námi, říkával spisovatel a záhadolog Erich von Däniken

Premium
Erich von Däniken. Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci ho často...

Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci i média často označovali spisovatele a záhadologa Ericha von Dänikena hodně nelichotivě. Začátkem roku 2026 zesnulý autor bestselleru Vzpomínky na...

11. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.