Psychothriller vznikl podle stejnojmenné knihy Freidy McFaddenové, na niž navázaly další díly, Tajemství pomocnice (filmový přepis se chystá na rok 2027) a Pomocnice odvedle. Sydney Sweeney má tedy vystaráno, její postava může dál mezi vařením a smýčením nakukovat do ložnic svých zaměstnavatelů a hádat, čí krev se objevila ve špinavém prádle.
Klišé, že i v bitevním finále hrdinka prodává svůj dekolt, lehce vylepší pointa v duchu Univerzální uklízečky, která současně zeširoka otevírá bránu příštím pokračováním.