RECENZE: Pikaču se rozpovídal, ale pokémony živí už jen nostalgie

Mánii 90. let, kdy se inteligentní bytosti z japonských videoher přenesly do animované verze, utržil přítrž Harry Potter, ale ani jedna z legend se nehodlá s koncem své éry smířit. V potterovském světě řádí Fantastická zvířata a po návratu zatoužila i stvoření, jež živí značku The Pokemon Company.

Jenže jedna věc je fenomén a druhá film. Bez ohledu na obvyklou marnost posezonních návratů by člověk čekal, že pokus o restart dostanou na starost nejlepší z nejlepších.

Režisér Rob Letterman však nepatří zrovna k velmistrům jedinečnosti a se třemi spoluscenáristy zplodil historku zívající nudou.

Zase už v tajné laboratoři chystá zlý vědec odpornou zkázu. Zase už ji odhalí smutný mladík, jenž po záhadném zmizení svého otce zdědí jeho policejního parťáka, pokémona Pikaču, a v sentimentálním finále se pak o něm dozví nejukrutnější nehoráznost filmového roku. Ještě více rozesmutní, že se do nezajímavého hereckého týmu zapojil i hrdina Lásky nebeské Bill Nighy.

Že si samotářský sirotek vylévá srdce v četných vzpomínkách na dětství, patří do rodu komiksových klišé od Batmana po Spider-Mana. Ovšem uslzený úvod způsobí, že na zjevení žlutého detektiva čeká jako na smilování i divák vůči pokémonské nákaze imunní – a když se Pikaču konečně dostaví, bohužel se na rozdíl od svého tradičního „pika pika“ rozpovídá; nezavře pusu.

Jako chudá bondovská krimi s příšerkami po boku je snímek úmorný a coby přehlídka roztodivných potvůrek nepřehledný. Sice halí vyprávění do stylu noir, ale temnota znamená spíše milosrdné krytí pro logické překlepy a technické přešlapy.

Jako by Pokémon: Detektiv Pikachu vznikl ještě před žánrově příbuznou Falešnou hrou s králíkem Rogerem, která před třiceti lety stanovila průkopnický ideál propojení hraných a kreslených postav. Navíc to dokázala za pomoci humoru a poezie, jichž se novince citelně nedostává.

Pokémon: Detektiv Pikachu Režie Rob Letterman, hrají Justice Smith, Kathryn Newtonová, Bill Nighy Hodnocení­: 40 %

Jediné akční vzrušení se vzedme díky vlně domnělého zemětřesení, ale i slibnější okamžiky sráží dabing s nepřirozenými zámlkami a nádechy. A na konci si nostalgici přidají ke své sbírce pokémonských kartiček jednu novou záhadu: pro koho je filmový návrat vlastně určen.

Jestli měl sloužit jako varianta Čínské čtvrti pro desetileté, pak se zjevně vystavuje nepochopení; přinejmenším na pražské premiéře totiž děti odbíhaly ze sálu ve velkém.