RECENZE: Letní krimi opisují. Jiný Mason, psí Rex i Vražedná Mallorca

Perry Mason (50 %)

Dokonalé retro, podmanivá atmosféra americké drsné školy, solidní herci v čele s Matthewem Rhysem, výtečně nasnímané scény davové hysterie – zkrátka pod jiným názvem by hodnocení sáhlo nejméně o deset procent výš. Jenže ruší jedna podstatná vada: není to Perry Mason. Tvůrci si půjčili slavné jméno, ale z jeho nositele, brilantního právníka, stvořili zcela jiného hrdinu.

Existenciálního rozervance s hrubým slovníkem, souženého nočními můrami válečných traumat i společenskými problémy od hospodářské krize po rasovou otázku. Především však z něj udělali soukromé očko v akci, čímž naprosto setřeli originalitu původní postavy.

Možná jim usměvavě korektní advokát s brilantním mozkem připadal nudný, leč docílili jiné nudy, obehrané šablony čistého detektiva ve špíně velkoměsta. „To je spíš Phil Marlowe,“ píší zklamaní fanoušci a mají pravdu.

Vražedná Mallorca (55 %)

V originále se cyklus jmenuje The Mallorca Files, čímž odkazuje na Akta X, také tady honí zločince smíšený pár, ovšem Elen Rhysová a Julian Looman v hlavních rolích vyšetřují případy prozaické, bez nadpřirozených jevů a jejich osobní stylizace i vzájemné špičkování připomínají spíše tandem Dempsey a Makepeaceová.

Navíc se řídí trendem produkce v duchu Evropské unie: ona Britka, on Němec, velí jim vesměs ženy od Španělky po černošskou Londýňanku a nejvíce pobaví, že oba se ocitli na Mallorce za trest – kdo by to nebral? Kauzy, které řeší, jsou sice vesměs banální, nicméně náladě pomáhá kolorit dovolenkového ostrova a humor.

Hudson & Rex (45 %)

Tady se licence přiznává na rovinu, slavný policejní pes čili Komisař Rex po více než čtvrtstoletí přesídlil z Rakouska do Kanady. Jinak se nic nemění, ani rasa německého ovčáka, ani modelový vzhled jeho pána – hraje ho John Reardon. Pro zámořské diváky může být koncept objevem, ovšem pamětník si posteskne, že během stěhování nám kdysi příjemně uličnický vlčák povážlivě zvážněl.