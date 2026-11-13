RECENZE: Výbuchem barev Amazonie okouzlí Papája bez jediného slova
Papája vychází z univerzálně srozumitelného podobenství. V plodu jedné vlídné palmy sají semínka výživu jako miminka; když zralé ovoce praskne, pokryjí půdu, kde začnou ve velkém vykonávat své poslání: zakoření, raší, rostou. Tedy až na jednu výjimku.
Jisté zvědavé semínko totiž svůj úděl odmítá, nejdříve chce poznat svět. Takže své výhonky přetvoří v končetiny a od zvířat se učí, jak je využít k pohybu. Z housenky si udělá visutý most, létání zvládne s pomocí chmýří, při kouzelném čarování s odstíny vody zvládne i potápění či vodopád.
Zábavné putování naplněné vpravdě dětským úžasem malých objevitelů však mění náladu se změnou krajiny. Amazonský prales vystřídají pastviny, ploty, kombajny, stoky a nakonec tovární mašinérie od hnojení po sklizeň; pásová výroba připomene Chaplinovu Moderní dobu.
Malý dobrodruh skončí s odpadem na skládce, kde jej ohrožují ze vzduchu ptáci a z podzemí jedovatý odpad. Bohužel tady už ekologické školení příliš útočí, včetně děsivých nočních můr. Když se po rozpálené vyprahlé půdě semínko pokouší o návrat k matce palmě, sílí pot, únava, samota.
Papája
Brazílie 2025, 75 min
Režie: Priscilla Kellen
Scénář: Priscilla Kellen
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Vedle hutné, nikoli však lacině křiklavé barevnosti čerpá Papája svou podmanivost z nápadu, že putující semínko silně připomíná ztracené dítě. Okamžik, kdy navzdory vůkolnímu úhoru naplní svůj osud, pak přinese velmi poetický proces obnovy krajiny včetně vzpoury zvířat proti strojům.
I jako nevtíravé učivo o nezdolní regenerační síle přírody se Papája hodí; škoda jen, že se v druhé půli poněkud opakuje a ve finále už nasadí přílišnou dávku symboliky. Sebevzletnější převtělení totiž už nedokáže vzbudit tolik přirozených emocí jako malé bezbranné semínko.
Tipy z televizního programu
Recenze: Madagaskar 3 60 %, Fakjů pane učiteli 2 40 %, Promlčeno 60 %, Hrdinové a zbabělci 50 %, Pán prstenů: Dvě věže 80 %, Transformers: Pomsta poražených 60 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Furiosa: Sága Šíleného Maxe 85 %, Hec 60 %, Duna 65 %, Válka světů 75 %, Ben Hur 50 %, Muž se zaječíma ušima 55 %, Dívka v pavoučí síti 55 %, Potomci lidí 80 %
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