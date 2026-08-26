Však i do vyprávění vstupuje rovnou efektním vzdušným soubojem, od kterého pak zpětně odvíjí životní dráhu rodáka z moravské vsi Otaslavice, jenž po dětství stráveném v otcově karosářské dílně absolvoval leteckou školu.
Už tehdy se vzpírá pokynům instruktora, zálibně krouží nad rodnou chalupou, zkrátka projevuje povahové rysy vzdorného solitéra, jež mu posléze vynášejí jak bitevní úspěchy při sólových akcích, tak věčné konflikty s nadřízenými.
Z osamělosti vlka jako by dýchal i náznak elitářství a z jeho konce tiché tajemství.