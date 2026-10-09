Ne tak docela, i když zázemí Oddílu B se Mostu! silně podobá. Znovu se vynáší severočeská karta coby symbol zoufalců bez perspektivy, který se tentokrát promítá do vězeňské války dvou klanů, děčínského versus chomutovského, včetně návratů některých romských herců.
Zemitý Zdeněk Godla jednomu z klanů šéfuje – a tradičně šumluje, vrací se také Julius Oračko, nově přibyla roztomilá figura v podání Marsella Bendiga. Nicméně herecky kraluje manželský pár vlídného vychovatele a drsné velitelky stráže: Zuzana Stivínová a Matěj Hádek stvořili duo snů.