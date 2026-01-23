RECENZE: Drsné i něžné drama s Joshem O’Connorem nabízí léčivý návod k přežití

Mirka Spáčilová
  10:44
Nejen jedna z cen loňského karlovarského festivalu zdobí americkou novinku českých kin Od základu. Zahraniční pocty sbírá také představitel hlavní role Josh O’Connor, ale hlavní kouzlo filmu dodává tichá věcná síla, s níž postavy přijímají rány osudu.
Josh O’Connor a Lily LaTorre ve filmu Od základu

Josh O’Connor a Lily LaTorre ve filmu Od základu | foto: kviff.com

V úvodu hrdina vidí, jak jeho dům lehne popelem. Skončí v jednom z karavanů speciálního kempu určeného právě pro lidi, kteří přišli o svůj domov. Samotářský rančer hrdý na svou soběstačnost si musí zvykat na pomoc druhých a najít odvahu k nového začátku.

Zní to pateticky, ale režisér Max Walker-Silverman se drží střízlivého tónu, vesměs plynoucího ze všedních situací v provizorních podmínkách. Dokud se žije, je třeba spát, jíst, nakupovat nejnutnější věci, ale také třeba dělat školní úkoly s dcerkou, která sice po rozchodu rodičů bydlí u matky, ale v otcově náhradní existenci vidí zábavné dobrodružství.

RECENZE: Poslední záběry filmu Hamnet připomínají, v čem je síla umění

Také je potřeba vyplnit úřední dokumenty, jenže v táboře není signál, tudíž se sedne do otřískaného vozu a v širé krajině Colorada se hledá místo, kde funguje internet. Kupodivu bez reptání a vztekání, jaké má v Česku tradici, hrdinové snímku berou své trable jako daný fakt.

Od základu

65 %

USA, 2025, 95 min

Režie: Max Walker-Silverman

Scénář: Max Walker-Silverman

Hrají: Josh O’Connor, Lily LaTorre, Meghann Fahy, Kali Reis, Amy Madigan, Jefferson Mays, Binky Griptite a další

Kinobox: 70 %

Jako kdyby symbolizovali novou generaci dobyvatelů Divokého západu, od O’Connorova kovboje po celou galerii svérázných figurek. Vůbec by se film dal označit za moderní odnož westernu, nicméně podstatnější je, jak léčivě pozitivní poselství vyzařuje.

Na působivosti mu vedle výjimečné souhry malé školačky s jejím filmovým tatínkem přidávají scenérie, které objevuje kameraman Alfonso Herrera Salcedo. Děj se sice odvíjí přímočaře, bez tajuplnosti a rafinovanosti, ale z kombinace drsných okolností a něžné melancholie splétá hřejivý zážitek.

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

