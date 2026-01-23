RECENZE: Drsné i něžné drama s Joshem O’Connorem nabízí léčivý návod k přežití
V úvodu hrdina vidí, jak jeho dům lehne popelem. Skončí v jednom z karavanů speciálního kempu určeného právě pro lidi, kteří přišli o svůj domov. Samotářský rančer hrdý na svou soběstačnost si musí zvykat na pomoc druhých a najít odvahu k nového začátku.
Zní to pateticky, ale režisér Max Walker-Silverman se drží střízlivého tónu, vesměs plynoucího ze všedních situací v provizorních podmínkách. Dokud se žije, je třeba spát, jíst, nakupovat nejnutnější věci, ale také třeba dělat školní úkoly s dcerkou, která sice po rozchodu rodičů bydlí u matky, ale v otcově náhradní existenci vidí zábavné dobrodružství.
Také je potřeba vyplnit úřední dokumenty, jenže v táboře není signál, tudíž se sedne do otřískaného vozu a v širé krajině Colorada se hledá místo, kde funguje internet. Kupodivu bez reptání a vztekání, jaké má v Česku tradici, hrdinové snímku berou své trable jako daný fakt.
Od základu
USA, 2025, 95 min
Režie: Max Walker-Silverman
Scénář: Max Walker-Silverman
Hrají: Josh O’Connor, Lily LaTorre, Meghann Fahy, Kali Reis, Amy Madigan, Jefferson Mays, Binky Griptite a další
Kinobox: 70 %
Jako kdyby symbolizovali novou generaci dobyvatelů Divokého západu, od O’Connorova kovboje po celou galerii svérázných figurek. Vůbec by se film dal označit za moderní odnož westernu, nicméně podstatnější je, jak léčivě pozitivní poselství vyzařuje.
Na působivosti mu vedle výjimečné souhry malé školačky s jejím filmovým tatínkem přidávají scenérie, které objevuje kameraman Alfonso Herrera Salcedo. Děj se sice odvíjí přímočaře, bez tajuplnosti a rafinovanosti, ale z kombinace drsných okolností a něžné melancholie splétá hřejivý zážitek.
RECENZE: Drsné i něžné drama s Joshem O'Connorem nabízí léčivý návod k přežití
