RECENZE: Devadesátky, jak je viděl vězeň Ruska, nyní ukrajinský voják

Oč je Gorbačov lepší než Brežněv, probírají muži u vodky, než je pošlou do Afghánistánu a syn pak do divokých 90. let vkročí už v tričku se Sylvesterem Stallonem. Tak vidí rodnou Ukrajinu režisér Oleh Sencov ve filmu Nosoroh.