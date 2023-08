Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Existují komedie dobré, špatné a coby zvláštní kategorie slovensko-české. Sem spadá novinka kin Nikdy neříkej nikdy, v níž ústřední pár hrají Tereza Kostková a Tomáš Maštalír. To nejlepší, co o ní lze říci, zní, že je o chlup snesitelnější než její nedávná předchůdkyně To ty nosíš smůlu, lásko. Díky dětem.