RECENZE: Channing Tatum skončil coby Nepolapitelný v sentimentální historce

Channing Tatum ve snímku Nepolapitelný

Mirka Spáčilová
  14:00
Channing Tatum podává ve filmu Nepolapitelný jeden z nejlepších výkonů své kariéry, píší hollywoodské recenze. A pokud jako lákadlo nestačí ani Kirsten Dunstová coby hrdinova láska či Peter Dinklage v atypické roli šéfa hračkářství, pak klíčovou zajímavost představuje reálný příběh v pozadí.

Jeffrey Manchester, kterého hraje Tatum, totiž skutečně existuje a vysloužil si dokonce vlastní heslo na Wikipedii. Opravdu se zaměřil na loupeže v síti McDonald’s, po dopadení se mu opravdu povedlo utéct z vězení a opravdu se pak skrýval v hračkářství maloměsta, ve kterém si našel přátele a novou lásku; než spadla klec.

V současné době je znovu za mřížemi, další dva pokusy o útěk mu nevyšly a požádat o podmínečné propuštění může nejdříve v roce 2036, kdy už někdejší příslušník speciální armádní jednotky bude věkově spadat mezi penzisty.

Vtipný, galantní a zajímavý i tvrzením „pracuji pro vládu“ připomíná Tatum spíše sňatkového podvodníka, ovšem Nepolapitelný bere svou romanci vážně.

