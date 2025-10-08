RECENZE: Channing Tatum skončil coby Nepolapitelný v sentimentální historce

Jeffrey Manchester, kterého hraje Tatum, totiž skutečně existuje a vysloužil si dokonce vlastní heslo na Wikipedii. Opravdu se zaměřil na loupeže v síti McDonald’s, po dopadení se mu opravdu povedlo utéct z vězení a opravdu se pak skrýval v hračkářství maloměsta, ve kterém si našel přátele a novou lásku; než spadla klec.
V současné době je znovu za mřížemi, další dva pokusy o útěk mu nevyšly a požádat o podmínečné propuštění může nejdříve v roce 2036, kdy už někdejší příslušník speciální armádní jednotky bude věkově spadat mezi penzisty.
Vtipný, galantní a zajímavý i tvrzením „pracuji pro vládu“ připomíná Tatum spíše sňatkového podvodníka, ovšem Nepolapitelný bere svou romanci vážně.