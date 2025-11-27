RECENZE: Konkurenti u pohovorů? Není jiná možnost než je zabít

Mirka Spáčilová
  9:35
Komorná, Podezřelá, Žízeň, Oldboy. Co thriller, to sbírka cen. Teď však jihokorejský režisér přidal k dusivému napětí a obrazové bravuře ještě černočerný humor, který novince kin Není jiná možnost ubírá alespoň pocitově na vydatné stopáži.
Z filmu Není jiná možnost | foto: Aerofilms

Předloha, již napsal americký literát Donald E. Westlake, se dočkala přepisu už před dvaceti lety ve filmu Sekera, který režíroval Costa-Gavras spíše jako protikapitalistickou agitku. V nové verzi týž příběh posiluje jak bizarní nadsázku, tak aktuální nostalgii po staré dobrém papíru.

Neboť hrdina, který v úvodní rodinné idyle hlásá „mám všechno“, ztratí po vyhazovu ze zaměstnání nejen obživu, ale také svou celoživotní profesní lásku: papír. Pro návrat k doteku bílé plochy zbývá v digitálním věku už jen málo příležitostí a hodně uchazečů. Jak se zbavit konkurentů? Zabít je.

Ovšem papírenský mistr není žádný chladnokrevný zabiják, naopak smích těží z nešikovných přehmatů amatéra zločinu, který dlouho hledá jiná, neméně groteskní řešení od psychoterapie po nervní přijímací pohovory. Zatím manželka zavede úsporná opatření včetně zrušení Netflixu, děti smutní v opuštěné psí boudě a muž se odhodlá k činu.

Není jiná možnost

75 %

Jižní Korea, 2025, 139 min

Režie: Chan-wook Park

Předloha: Donald E. Westlake (kniha)

Scénář: Chan-wook Park, Kyoung-mi Lee, Don McKellar, Jahye Lee

Hrají: Byung-hun Lee, Ye-jin Son, Hee-soon Park, Sung-min Lee, Hye-ran Yeom, Seung-won Cha, Yeon-seok Yoo

Po úsměvném debaklu s květináči si vypracuje systematický plán, který má z pohledu diváka jednu vadu: co oběť, to jeden díl „seriálu“, byť mění zbraně i okolnosti včetně kouzelné zápletky s hadem. Zároveň však muže při každé misi fascinují a ovlivňují cizí osudy, do nichž zasahuje.

Navíc vypravěčská nápaditost a obrazová barvitost smiřují jak s extrémní výstředností zápletky, tak s krutostí některých záběrů, hlavně při poslední vraždě. Jedním dechem však Chan-wook Park servíruje scény cituplné, něžné a nevtíravě sdělné, třeba při hrdinově sólovém tanci.

Zajímavá pointa je v podstatě amorální, ale přitom obsahuje hořkost ve stylu Pyrrhova vítězství a zoufalec s krvavýma rukama si dokáže získat i jisté pochopení. Ani ne tolik na půdě trochu levné společenské satiry jako kvůli zdánlivě okrajovému trápení s bolavým zubem.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Má to snad být Trump? Tvůrci Zootropolisu 2 reagují na podobu koňského starosty

Premium
Režiséři filmu Zootropolis: Město zvířat 2 Jared Bush a Byron Howard (2025)

Stal se jedním z mála animovaných filmů v historii, který celosvětově utržil víc než miliardu dolarů. Získal Oscara i Zlatý glóbus a jména svých tvůrců Jareda Bushe a Byrona Howarda jednou provždy...

26. listopadu 2025

RECENZE: Zaprášená Arabella? Ne, tato režie v Metropolitní opeře slouží dramatu

Rachel Willis-Sorensenová jako Arabella v inscenaci Straussovy opery Arabella v...

Dalším představením, které odvysílala newyorská Metropolitní opera do světových kin, byla Arabella, o něco méně známé dílo Richarda Strausse. V dobově věrné inscenaci Otty Schenka hraje doslova každý...

25. listopadu 2025  15:56

