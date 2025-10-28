RECENZE: Němci měli tanky, Češi barikády a národní hrdinové smůlu
Záběr z velitelství Velké Prahy Bartoš - sedící vlevo je generál Karel Kutlvašr, uprostřed v košili kapitán Jaromír Nechanský a vedle něho podplukovník František Bürger. Všichni tři se za ČNR zúčastnili 8. května 1945 jednání s generálem Rudolfem Toussaintem o kapitulaci německých branných sil. | foto: ČTK
Autentická svědectví mají vždy váhu, zvláště když se váží ke vzpomínkám z dětství. Třeba „pro mě jako kluka to bylo vzrušující, vidět znovu naše vlajky a dav vyzbrojený klacky“. Nebo „cestou do školy jsem si četl vyhlášky, koho zase popravili, dodnes si pamatuju: Vladislav Vančura, lékař ze Zbraslavi.“ Ale i jadrné „lidi se prostě už nas..li“.
Z květnových dní roku 1945, jež dokument mapuje spoustou unikátních obrazových záznamů, se však vydělují i kuriózní detaily, osudy, zmatky a paradoxy. Jako odbojářský příběh bratrů Lužových, z nichž jeden byl zastřelen příliš horlivými četníky, na nichž včetně nevinných se mstili pro změnu příliš horliví partyzáni.
První z májových povstání, které začalo 1. května v Přerově, vzniklo díky falešné zprávě, že Německo už kapitulovalo; bylo živelné a krvavě potlačené. Praha začala ničit německé nápisy spontánně poté, co tehdejší ministr dopravy nařídil železničářům používat zase pouze české značení.
Z památného 5. května se dochoval plán, co měl tenkrát rozhlas vysílat, i se vpisovanými úpravami kvůli volání o pomoc. Také uvnitř budovy se německé nápisy odstranili, takže povolá německá jednotka na bicyklech tu bloudila a obránci, kteří sem pronikli střechou, ji postupně vytlačili až do sklepa, odkud ji vyplavili.
Němci měli tanky, Češi barikády
Scénář a režie Oliver Malina Morgenstern
Čtvrť od čtvrti, dům od domu mapuje snímek překotný vývoj, chaos, ale také nejhorší zvěrstva, jež na ústupu páchali poslední nacističtí fanatici. Zabíjeli vyjednavače s bílým praporem i zdravotnice Červeného kříže, do krvavé historie Pražského povstání se zapsaly školy i nádraží.
Zejména však v přehlídce známých i zapomenutých hrdinů šokují dovětky: bezmála platí, že co jméno, to následná komunistická perzekuce včetně politických procesů za údajnou vlastizradu. Počínaje dvojicí hlasatelů z obléhaného rozhlasu a konče velitelem, jenž se ve vězení potkal se svým nedávným nacistickým protivníkem, je film výmluvným otiskem střídání dvou totalit.
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Batman 85 %, Rašín 50 %, Máj 50 %, Vocasy na tripu 30 %, Emilia Pérez 80 %, Zločin na dobré cestě 55 %, Babovřesky 2 25 %, Rivalové 70 %, Blade Runner 2049 60 %
Klíčová slova: Uršula Kluková, Den vzniku samostatného Československa (28. října), Státní vyznamenání, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím
Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...
RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky
Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...
Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk
Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...
Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord
Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...
Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU
Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...
RECENZE: Němci měli tanky, Češi barikády a národní hrdinové smůlu
Dokument Němci měli tanky, Češi barikády, který podle vlastního scénáře natočil režisér a kameraman Oliver Malina Morgenstern, má premiéru v ČT ve čtvrtek. Skvěle by však ladil i se svátkem 28....
KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?
Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...
K-pop a Ewa Farna. Letošní ročník Prague Music Week cílí na mladou generaci
Součástí letošního ročníku Prague Music Week, který se uskuteční v termínu 5. až 7. listopadu v Praze, bude třídenní hudební festival a debaty s Ewou Farnou nebo Zlatou Holušovou, bývalou ředitelkou...
Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím
Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...
RECENZE: Každý fragment se počítá. Právě odtud rostou velké prózy Bianky Bellové
Spisovatelka Bianca Bellová se ráda vrací na místo činu. Loni vydala román Neviditelný muž, v jehož názvu rezonuje titul její druhotiny – Mrtvý muž. Teď přistálo před čtenářem Dvaadvacet fragmentů....
Hra o trůny, To i Bugs Bunny. Podívejte se, jaké převleky ovládly letošní Comic-con
Od superhrdinů přes anime postavy až po temné padouchy. Letošní Comic-con v Londýně ukázal, že fanouškovská fantazie nezná hranic. Kostýmy byli nápadité, vtipné i ohromující.
Nová Koruna? Netflix chystá ságu o klanu Kennedyů s Fassbenderem v hlavní roli
Historické seriálové drama Kennedy o nejznámější americké dynastii, které právě chystá Netflix, má jít podle tvůrců dál za učebnice a novinové titulky. Začne dlouho předtím než rodina obsadila Bílý...
RECENZE: Jak ocenit prsa a hodnotit penis, naučí Virtuální přítelkyně
Ona před webovou kamerou odkládá oblečení za předem stanovenou taxu, zatímco její partner čte dítěti pohádku. Tak vypadá typická situace snímku Virtuální přítelkyně, který po premiéře na jihlavském...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou
Měl jsem obrovské štěstí. Svoboda, Borovec, Hes a Bednárik byli géniové, vzpomíná zpěvák Daniel Hůlka na zrod muzikálového fenoménu Dracula před třiceti lety. K oslavě jubilea v lednu a únoru...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
RECENZE: Mysteriózní zážitek z bažin. V Karavaně strávíte nezapomenutelný večer
Je až fascinující skutečností, jak po každém představení spolku Pomezí zůstávají diváci dlouho v prostorách divadla a ač se vzájemně neznají, živě diskutují o tom, co právě prožili. Pro tvůrce je to...
GLOSA: Vraždy, které pohladí po duši. Lepší „podzimní seriál“ budete hledat těžko
Nevzniká jich už tolik – seriálů, které by připomínaly objetí od milovaného člověka. Nebo klidný večer s oblíbeným jídlem... Dosaďte si sem vlastně cokoliv, co je vašemu srdci milé. Možná bych se ale...