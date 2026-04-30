RECENZE: Tati, já jdu do kláštera. Ve Španělsku vyhrává příběh sedmnáctileté
Snímek Neděle natočila podle vlastního scénáře režisérka Alauda Ruiz de Azua, mimo jiné s ním vyhrála festival v San Sebastiánu a hlavně oslovila vesměs mladé diváky i mimo země se silnou katolickou tradicí. Hrdince je totiž sedmnáct, zažívá první lásku – a přesto se chce stát jeptiškou.
Kdo čeká, že Neděle zabrousí na lechtivou půdu zneužívání mladistvých zástupci církve, dostane sice návnadu, ale nic víc. Dívčin spirituální vůdce je mladý, pohledný a charismatický, nicméně laciná manipulace s důvěřivou oddaností se nekoná.
Podobně nevinně nakonec vyzní i vztah, který dívka naváže se svým vrstevníkem ze sboru. Kratochvilná hra teenagerů na pravdu nenuceně naznačuje, že dospívání vykazuje stejné příznaky, ať je prožívá ateista nebo vyznavači víry. Může se budoucí jeptiška zamilovat? Proč ne.
Ale může vyzkoušet i sex? To je okamžik, který ještě vyhrotí už tak patrné napětí v dívčině rodině, která návštěvy kostela bere jako přirozený rituál, avšak slovy otce nechápe, proč chce dcera namísto studia strávit zbytek života „se starými babami“.
Vedle otce je tu ještě macecha, mladší sestry, teta, babička a strýc, jenž své domluvy vtělí do vtipné modlitby „Pane, neber nám ji, my ji tady potřebujeme“. Hlavní důvěrnicí hrdinky je otcova sestra, sama nevěřící, jež však dívčinu víru respektuje a ve světle její čistoty objevuje vlastní stíny.
Neděle
Španělsko 2025 115 min
Režie: Alauda Ruiz de Azúa
Scénář: Alauda Ruiz de Azúa
Hrají: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Nagore Aranburu, Mabel Rivera, Leire Zuazua, Itziar Aizpuru, Víctor Sainz
Vůbec podstatu filmu Neděle netvoří osud školačky, nýbrž způsob, jak na její volbu reagují ti nejbližší. Protože jak mají vyzvídat, vysvětlovat, naléhat či přesvědčovat, když dívčin zážitek rozmluvy s Bohem je niterný, nepřenosný, neuchopitelný i nepochopitelný.
Film se drží v mantinelech komorní studie, jež má vláčné tempo, střídmé vyjadřovací prostředky bez hysterie a věrnou náladu láskyplné rodinné komunity, do jejíž tradice společných svátečních obědů se náhle vloudí rozpaky a rozpory, kolem nichž se opatrně krouží, než někdo šlápne rovnou na minu.
I když náboženství není zrovna téma, jež by v Česku bořilo divácké rekordy, v obecnějším smyslu může film Neděle rezonovat zejména u generace rodičů. Neboť mnozí z nich znají pocit bezmoci, jak neranit a zda vůbec zasáhnout, když si potomek zvolí neobvyklou cestu.
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Wonder Woman 55 %, Přání smrti 50 %, Den nezávislosti: Nový útok 50 %, Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí 50 %, Muži v černém: Globální hrozba 50 %, Není čas zemřít 65 %, Pražské orgie 50 %, Wanted 60 %, Plán útěku 60 %, Nádherné bytosti 50 %, Pupendo 70 %, Apokalypsa v Hollywoodu 50 %, Elysium 80 %
Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka
I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...
Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám
V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...
Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá
Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...
Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem
Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...
Čerstvé záběry nové Pobřežní hlídky jsou na světě. Kdo je kdo a jak jim sluší červená
Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací v seriálu Pobřežní hlídka. Herecké obsazení plné influencerů možná vyvolává jisté kontroverze, natáčení v kalifornské...
Tragický příběh Monyové míří na obrazovky. Synové řekli, proč souhlasili se zfilmováním
Příběh jako vystřižený z románu. Nebo ze seriálu. Spisovatelka píše knihy o domácím násilí. Samozřejmě se jedná jen o její představivost. Nic, co by se byť jen podobalo jejímu životu, čtenáři na...
Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor
Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?
Zámek vystavuje „českou Monu Lisu“. Kdo je Mánesova Josefina, se stále neví
Do Čech pod Kosířem na Prostějovsku dorazil vzácný a tajemný náklad. Tamní zámek si k desátému výročí otevření pro veřejnost nadělil dárek v podobě díla, které je vrcholem českého malířství a na...
Jaroslav Foglar nevymyslel jen KPZetku, ale nejspíš i první žákovskou knížku
Román Když Duben přichází má ve Foglarově díle trochu výjimečné postavení. Je to kniha, kde nenajdete žádné čtenářské kluby, skautské oddíly, letní tábory, Rychlé šípy... Kniha vychází v roce 1944, v...
GLOSA: Do ciziny se ti zachtělo, panenko? Charlotte Gott drží lid internetový palce
Charlotte Gott se netají tím, že má ambice se svou hudební tvorbou prorazit i v zahraničí, na což určitá část populace na sociálních sítích zareagovala zcela v duchu svého omezeného vnímání: „Si...
RECENZE: Meryl Streepová je jediná jistota kvality v pokračování Ďábel nosí Pradu
Možná si tvůrci snímku Ďábel nosí Pradu 2 slibovali vyšší hodnocení novinářů, když se jich v pokračování slavné komedie tak dojemně zastali. Jenže... O co více se tu probírá svět moderních médií,...
Připravená to zkusit. Dcera Karla Gotta Charlotte vydala debut In Too Deep
Zpěvačka Charlotte Gott vydala v den svých dvacátých narozenin singl In Too Deep, první autorskou skladbu z připravovaného EP. Píseň vznikla během session v londýnském studiu Eastcote ve spolupráci s...
KVÍZ: Strasti dospívání. Co víte o Foglarově románu Když Duben přichází?
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vyšla kniha Když Duben přichází v novém vydání, o které...
Ještě včera byli ve spojení. Poslední píseň Oskara Petra uděláme, hlásí Dvořák z Lucie
Zesnulý hudebník a skladatel Oskar Petr je coby autor podepsán pod celou řadou notoricky známých rádiových hitů například pro Anetu Langerovou nebo kapelu Lucie. Na vzájemnou spolupráci právě s Lucií...
Chci zas v tobě spát, Medvídek, Hříšná těla. Projděte si největší hity od Oskara Petra
Zesnulý hudebník a skladatel Oskar Petr za sebou zanechal výraznou stopu v české populární hudbě posledních čtyřiceti let. Připomeňte si hity jako Medvídek, Chci zas v tobě spát nebo Hříšná těla,...
Zemřel hudebník a skladatel Oskar Petr, napsal hity pro Lucii či Anetu Langerovou
Ve věku 73 let zemřel skladatel, textař a zpěvák Oskar Petr. Působil ve skupinách Marsyas či Jazz Q, vydal sólová alba. Je autorem hudby k hitům Medvídek od Lucie či Hříšná těla, křídla motýlí Anety...