RECENZE: Tati, já jdu do kláštera. Ve Španělsku vyhrává příběh sedmnáctileté

Mirka Spáčilová
  14:31
Nejlepší španělský film roku 2025, Neděle, přichází do českých kin. Komorní příběh dívky, která rodinu překvapí rozhodnutím vstoupit do kláštera, ze svých třinácti nominací proměnil pět včetně cen za režii, scénář a dvě herečky.
Z plakátu filmu Neděle | foto: CinemArt

Snímek Neděle natočila podle vlastního scénáře režisérka Alauda Ruiz de Azua, mimo jiné s ním vyhrála festival v San Sebastiánu a hlavně oslovila vesměs mladé diváky i mimo země se silnou katolickou tradicí. Hrdince je totiž sedmnáct, zažívá první lásku – a přesto se chce stát jeptiškou.

Kdo čeká, že Neděle zabrousí na lechtivou půdu zneužívání mladistvých zástupci církve, dostane sice návnadu, ale nic víc. Dívčin spirituální vůdce je mladý, pohledný a charismatický, nicméně laciná manipulace s důvěřivou oddaností se nekoná.

Podobně nevinně nakonec vyzní i vztah, který dívka naváže se svým vrstevníkem ze sboru. Kratochvilná hra teenagerů na pravdu nenuceně naznačuje, že dospívání vykazuje stejné příznaky, ať je prožívá ateista nebo vyznavači víry. Může se budoucí jeptiška zamilovat? Proč ne.

Ale může vyzkoušet i sex? To je okamžik, který ještě vyhrotí už tak patrné napětí v dívčině rodině, která návštěvy kostela bere jako přirozený rituál, avšak slovy otce nechápe, proč chce dcera namísto studia strávit zbytek života „se starými babami“.

Vedle otce je tu ještě macecha, mladší sestry, teta, babička a strýc, jenž své domluvy vtělí do vtipné modlitby „Pane, neber nám ji, my ji tady potřebujeme“. Hlavní důvěrnicí hrdinky je otcova sestra, sama nevěřící, jež však dívčinu víru respektuje a ve světle její čistoty objevuje vlastní stíny.

Neděle

55 %

Španělsko 2025 115 min

Režie: Alauda Ruiz de Azúa

Scénář: Alauda Ruiz de Azúa

Hrají: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Nagore Aranburu, Mabel Rivera, Leire Zuazua, Itziar Aizpuru, Víctor Sainz

Vůbec podstatu filmu Neděle netvoří osud školačky, nýbrž způsob, jak na její volbu reagují ti nejbližší. Protože jak mají vyzvídat, vysvětlovat, naléhat či přesvědčovat, když dívčin zážitek rozmluvy s Bohem je niterný, nepřenosný, neuchopitelný i nepochopitelný.

Film se drží v mantinelech komorní studie, jež má vláčné tempo, střídmé vyjadřovací prostředky bez hysterie a věrnou náladu láskyplné rodinné komunity, do jejíž tradice společných svátečních obědů se náhle vloudí rozpaky a rozpory, kolem nichž se opatrně krouží, než někdo šlápne rovnou na minu.

I když náboženství není zrovna téma, jež by v Česku bořilo divácké rekordy, v obecnějším smyslu může film Neděle rezonovat zejména u generace rodičů. Neboť mnozí z nich znají pocit bezmoci, jak neranit a zda vůbec zasáhnout, když si potomek zvolí neobvyklou cestu.

